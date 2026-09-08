Россия планирует усилить удары по Украине зимой, серьёзных переговоров до 2027 года не ожидается — Bloomberg

Россия планирует в течение ближайших 6 месяцев усилить атаки на Украину, в частности на энергетическую и отопительную инфраструктуру, пытаясь ухудшить условия жизни населения и проверить устойчивость западной поддержки Киева. В то же время серьезные переговоры о завершении войны маловероятны до 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников агентства, недавний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в москву не принес заметного прогресса в вопросе завершения войны.

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Вместо этого кремль готовится усилить удары в течение зимы. Одной из основных целей может стать украинская энергетическая и отопительная инфраструктура. По оценке одного из источников Bloomberg, таким образом Россия будет пытаться сделать повседневную жизнь украинцев максимально сложной.

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Параллельно москва, по данным агентства, планирует активизировать гибридные операции и политическое вмешательство в Европе, пытаясь ослабить поддержку Украины.

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Один из собеседников Bloomberg считает, что владимир путин рассчитывает к следующей весне оказаться в более сильной переговорной позиции. Другой источник отметил, что серьезные мирные переговоры вряд ли начнутся раньше 2027 года.

Уиткофф и Кушнер 5 сентября встретились с путиным в москве, а на следующий день прибыли в Киев. По данным Financial Times, во время переговоров стороны в целом признали, что война, скорее всего, не завершится до зимы, и обсуждали возможности помочь Украине пройти сложный зимний период.

На время поездки американских представителей москва объявила 3-дневную паузу в ударах по Киеву. Однако уже 8 сентября Россия возобновила атаки на украинскую столицу.

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