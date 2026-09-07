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Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог

Киев • УНН

 • 5904 просмотра

По словам эксперта, для Вашингтона было важно получить позитивные сигналы от обеих сторон, и это, по его оценке, стало главным результатом визитов.

Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Россию и Украину 5 и 6 сентября. Подробнее о том, чего ожидать после переговорного процесса и дали ли они реальный результат, журналистке УНН рассказал президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко.

Детали

Алексей Буряченко отметил, что само появление нового контакта между сторонами уже является определенным результатом. Впрочем, ожидать от этих встреч быстрого завершения войны пока не стоит, поскольку, по его словам, главные участники процесса имеют разные интересы.

Я бы не назвал произошедшее полноценными переговорами. Это скорее попытка "реанимировать" переговорный процесс, который был заблокирован Российской Федерацией, поскольку в течение полугода ни в каком формате ни одной встречи не происходило. Лучше разморозка переговорного процесса, чем полное отсутствие подобного диалога. Это, вероятно, определенный позитив, который следует отметить после контактов двух специальных представителей президента Соединенных Штатов Америки — Уиткоффа и Кушнера 

— объясняет Алексей Буряченко.

Также эксперт считает, что возобновление переговоров было особенно важным для администрации Дональда Трампа. Президент США еще во время избирательной кампании обещал завершить российско-украинскую войну, а теперь эта тема, по мнению политолога, имеет для Белого дома и внутриполитическое значение.

Завершить российско-украинскую войну Трамп еще обещал на этапе предвыборной гонки. Это единственный внешнеполитический вопрос, который был интегрирован в его инаугурационную речь, то есть в определенной степени юридически зафиксирован. Сейчас демократы накануне промежуточных выборов активно атакуют Трампа и Республиканскую партию именно по этой теме. Поэтому эту невыгодную для Трампа историю нужно было каким-то образом перезагрузить 

— подчеркивает президент Международного института исследований безопасности.

Именно поэтому, по словам политолога, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выполняли прежде всего тактическую задачу — в частности, провести контакты и с Киевом, и с Москвой. Алексей Буряченко отмечает, что для Вашингтона было важно получить позитивные сигналы от обеих сторон, и это, по его оценке, стало главным результатом визитов.

Целью Уиткоффа и Кушнера было просто провести позитивные переговоры как с Зеленским, так и с Путиным. Дополнительным бонусом было бы сказать, что стороны уважают миротворческую позицию президента Соединенных Штатов и согласились на трехдневное перемирие, пока эти переговоры продолжались. На этом этапе они достигли так называемого "минимального плана" — по крайней мере попытались остановить падение рейтинга Трампа из-за отсутствия какого-либо результата по российско-украинской войне 

— отметил Алексей Буряченко.

В то же время политолог видит и долгосрочную цель американской администрации. Речь идет о попытке достичь результата, который можно было бы представить как выполнение обещания Трампа, хотя в нынешних условиях, по оценке эксперта, это остается сложной задачей.

Есть максимальный план — до промежуточных выборов, скажем, достичь хотя бы первого приближения к тому, что обещал Трамп, а далее — второго приближения примерно через полгода, о котором говорил Кушнер. То есть все же завершить российско-украинскую войну. Но мне представляется, что они могут оставаться и на минимальном плане, продолжать консультации, если почувствуют, что перейти к быстрым результатам по комплексу причин не удастся. Это та вариативность, которая на сегодняшний день устроит американскую сторону 

— подчеркивает президент Международного института исследований безопасности.

Эксперт также считает, что нынешняя ситуация не свидетельствует о готовности России быстро соглашаться на мир. Он обращает внимание на отсутствие достаточного давления со стороны США и Европы. В то же время украинские дальнобойные удары остаются одним из немногих факторов, которые реально влияют на Россию.

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С большой вероятностью Украина войдет в зиму в состоянии войны. По крайней мере, исходя из той публичной риторики, которую мы слышали, Соединенные Штаты пока не планируют достаточно давить на путина и российскую федерацию. Без дополнительного давления — и европейского, и американского — надеяться, что путин просто согласится на невыгодные для себя условия, точно не стоит 

– объясняет Алексей Буряченко.

Отдельно политолог объясняет присутствие европейских представителей в Киеве во время американского визита. По его словам, европейские государства также заинтересованы быть вовлеченными в переговорный процесс хотя бы на уровне консультаций, поскольку их особенно волнует, чтобы потенциальные договоренности не создали новых рисков для безопасности самого ЕС.

Европейцам сейчас чрезвычайно важно быть в контексте этих переговоров, быть интегрированными и в сам процесс, и, что важнее всего, в договоренности, которые гипотетически могут быть достигнуты при посредничестве Соединенных Штатов. Для европейцев важно, чтобы Украина случайно не согласилась на условия, которые привезли американцы, потому что если в такую договоренность не будут интегрированы интересы Европы, то россия после этого может переключиться именно на угрозы Европе 

– отметил эксперт.

По мнению эксперта, Украина, США, россия и европейские государства в настоящее время преследуют разные цели. Например, для Вашингтона, по его словам,  важно выполнение политических обещаний Трампа, для москвы — завершение войны на собственных условиях, а Европа стремится уменьшить будущую угрозу со стороны россии. В то же время именно Украина прежде всего заинтересована в прекращении войны и обеспечении безопасности.

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Каждый из акторов в этом переговорном процессе пришел реализовать свои конкретные приоритеты и цели. Это лишь поверхностная цель — достижение мира. Соединенным Штатам необходимо усиление позиций Трампа и, соответственно, Республиканской партии перед выборами. Европейцам нужно, чтобы россия не напала на них после достижения соглашения. россии необходимо завершение войны на ее условиях, а по сути единственной страной, которой просто нужен мир, является Украина 

– добавил Алексей Буряченко.

Алексей Буряченко также не ожидает быстрого усиления западного давления на россию. По его словам, американский законопроект о новых санкциях может не быть принят до промежуточных выборов, а Европе также будет сложно быстро согласовать новый пакет ограничений. В такой ситуации главным фактором давления остается сама Украина.

Из этого следует формула, что давления со стороны ни Штатов, ни Европы на россию недостаточно. Единственное давление на россию оказывает именно Украина с помощью дальнобойных ударов. Но достаточно ли этого для того, чтобы путин пошел на конструктив в переговорах, трудно сказать 

– подчеркнул президент Международного института исследований безопасности.

В то же время эксперт называет нынешнюю активизацию дипломатических контактов полезной для Украины, поскольку Киев все же получил возможность возобновить диалог, показать партнерам позицию россии и еще раз подчеркнуть необходимость поддержки перед зимним периодом. 

Украина получила возможность для диалога, возможность консолидации и возможность показать всю неадекватность российской федерации и ее неготовность к реалистичному миру. А значит, возможность более глубокой коммуникации с американскими и европейскими партнерами, чтобы они действительно понимали: не стоит надеяться на что-либо до зимы, необходимо усиливать Украину сейчас. Если Украина стоит, это является лучшей гарантией для Европы 

– объясняет эксперт.

Также политолог отдельно подчеркивает, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер не являются главными архитекторами переговорного процесса. По его словам, их задача заключается прежде всего в выполнении поручений президента США и поддержании контактов с Киевом и москвой, а формирование дальнейшей стратегии, по его оценке, в большей степени зависит именно от руководства администрации Трампа.

Виткофф и Кушнер — не архитекторы переговорного процесса. Они представители Дональда Трампа, которые выполняют его поручения. Они приехали, передали, выслушали, сделали определённые заявления, провели коммуникацию. Архитектором переговорного процесса является Марко Рубио, и именно этот человек по согласованию с Трампом будет определять дальнейшие переговорные стратегии 

— резюмировал Алексей Буряченко.

Таким образом, по оценке политолога, нынешние контакты не дали сторонам готового соглашения о завершении войны. В то же время каждый из участников получил то, ради чего подключался к процессу. Для Украины главным результатом стало восстановление дипломатического контакта и возможность продолжать работу с партнёрами.

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Алла Киосак

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