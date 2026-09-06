У нас состоялся хороший разговор — Зеленский о визите Уиткоффа и Кушнера
Киев • УНН
Зеленский поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за визит в Киев и хороший разговор. Он заявил, что диалог продолжится ради длительного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и отметил, что диалог продолжится. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Благодарю представителей Президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев. У нас состоялся хороший разговор — уже несколько раундов, и сегодня мы еще будем говорить. Главное — достичь достойного, надежного и длительного мира для Украины. Все усилия направляем на это
Он добавил, что был "рад встрече".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае продолжения войны зимой Киев рассчитывает на дополнительный пакет поддержки от Соединенных Штатов.
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