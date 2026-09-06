У нас була хороша розмова - Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера
Київ • УНН
Зеленський подякував Віткоффу й Кушнеру за візит до Києва та хорошу розмову. Він заявив, що діалог продовжиться заради тривалого миру.
Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру та зазначив, що діалог продовжиться. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Дякую представникам Президента США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за візит до Києва. У нас була хороша розмова – вже декілька раундів, і сьогодні ще будемо говорити. Головне – досягти миру достойного, надійного і тривалого для України. Всі зусилля спрямовуємо на це
Він додав, що був "радий зустрічі".
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