У разі продовження війни взимку Україна розраховує на підтримку США - Зеленський
Київ • УНН
У разі продовження війни взимку Україна розраховує на додаткову підтримку США. Зеленський також говорив про надійну допомогу Європи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі продовження війни взимку Київ розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів. Про це він сказав під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, пише УНН.
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Зеленський зазначив, що Україна сподівається домовитися про надійну підтримку як зі Сполученими Штатами, так і з європейськими партнерами. За його словами, українська команда позитивно оцінює подальші можливості співпраці.
"Якщо війна буде продовжуватися взимку, ми розраховуємо на пакет зимової підтримки від США", — заявив Зеленський.
Нагадаємо
У Києві Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джередом Кушнером після того. До переговорів також прибули представники Франції, Британії та Німеччини.