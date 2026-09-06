Зеленський розпочав переговори зі спецпредставниками Трампа у Києві
Київ • УНН
У Києві Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джередом Кушнером. До переговорів також прибули представники Франції, Британії та Німеччини.
У Києві розпочалися переговори Президента України Володимира Зеленського зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.
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Разом з тим, голова Офісу президента України Кирило Буданов зазначив, що до Києва також прибули представники Франції, Великої Британії та Німеччини.
Контекст
Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Києва після того, як відвідали москву.
УНН повідомляв, що до складу американської делегації, яка відвідала москву був в.о. керівника санкційного підрозділу Міністерства фінансів США Джин Ленг. Це може свідчити, що санкції США проти росії були серед тем переговорів.
У російського диктатора володимира путіна назвали зустріч зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером була "змістовною, конструктивною, максимально відвертою". При цьому путін заявив, що"київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів".
Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивної розмови з США та зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни.