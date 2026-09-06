Зеленский начал переговоры со специальными представителями Трампа в Киеве

В Киеве начались переговоры Президента Украины Владимира Зеленского со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

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Вместе с тем глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, что в Киев также прибыли представители Франции, Великобритании и Германии.

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