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Зеленский начал переговоры со специальными представителями Трампа в Киеве

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В Киеве Зеленский встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На переговоры также прибыли представители Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал переговоры со специальными представителями Трампа в Киеве

В Киеве начались переговоры Президента Украины Владимира Зеленского со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Вместе с тем глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, что в Киев также прибыли представители Франции, Великобритании и Германии.

Новость дополняется…

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Франция
Кирилл Буданов
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев