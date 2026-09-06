Зеленський заявив про готовність України до зустрічі з представниками президента США

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивної розмови з США та зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

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Нарада з нашою переговорною групою перед зустріччю з представниками Президента Америки. Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично - заявив президент України.

Нагадаємо

Літак посланців президента США Дональда Трампа Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера прибув до москви 5 вересня.

Також УНН повідомляв, що до складу американської делегації, яка відвідала москву був в.о. керівника санкційного підрозділу Міністерства фінансів США Джин Ленг. Це може свідчити, що санкції США проти росії були серед тем переговорів.