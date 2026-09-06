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Зеленский заявил о готовности Украины к встрече с представителями президента США

Киев • УНН

 • 462 просмотра

По словам президента, Украина готова к конструктивным переговорам с США и стремится как можно скорее завершить войну.

Зеленский заявил о готовности Украины к встрече с представителями президента США

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивному разговору с США и заинтересована в скорейшем завершении войны. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Совещание с нашей переговорной группой перед встречей с представителями Президента Америки. Готовы к разговору. Украина всегда была и будет конструктивной. Мы заинтересованы в приближении окончания войны. Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично

- заявил президент Украины.

Напомним

Самолет посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прибыл в москву 5 сентября.

Также УНН сообщал, что в состав американской делегации, посетившей москву, входил исполняющий обязанности руководителя санкционного подразделения Министерства финансов США Джин Ленг. Это может свидетельствовать о том, что санкции США против россии были среди тем переговоров.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина