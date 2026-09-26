Украина привлекла от Японии 51,5 млн долларов на развитие системы здравоохранения — Корецкий
Киев • УНН
Средства поступили в государственный бюджет в рамках проекта Всемирного банка THRIVE. Их направят на медицинские гарантии и усиление НСЗУ.
Украина привлекла 51,5 млн долларов от правительства Японии на развитие системы здравоохранения. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Детали
"Украина привлекла 51,5 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка THRIVE на развитие системы здравоохранения. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и усиление институциональной способности Национальной службы здоровья Украины", — сообщил Корецкий.
Общий объем программы THRIVE составляет 1,2 млрд долларов, из которых Украина уже получила 449 млн долларов.
Напомним
Украина привлекла $841 млн у Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства правительство направляет на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.