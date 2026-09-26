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Україна залучила від Японії 51,5 млн доларів на розвиток системи охорони здоров’я - Корецький

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Кошти надійшли до держбюджету в межах проєкту Світового банку THRIVE. Їх спрямують на медичні гарантії та посилення НСЗУ.

Україна залучила від Японії 51,5 млн доларів на розвиток системи охорони здоров’я - Корецький

Україна залучила 51,5 млн доларів від уряду Японії на розвиток системи охорони здоров’я. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН. 

Деталі

"Україна залучила 51,5 млн доларів від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров’я. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров’я України", - повідомив Корецький. 

Загальний обсяг програми THRIVE становить 1,2 млрд доларів, з яких Україна вже отримала 449 млн доларів. 

Нагадаємо

Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти уряд спрямовує на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. 

Павло Башинський

ЕкономікаЗдоров'я
Державний бюджет
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Світовий банк
Канада
Японія
Україна