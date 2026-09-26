Україна залучила від Японії 51,5 млн доларів на розвиток системи охорони здоров’я - Корецький
Київ • УНН
Кошти надійшли до держбюджету в межах проєкту Світового банку THRIVE. Їх спрямують на медичні гарантії та посилення НСЗУ.
Україна залучила 51,5 млн доларів від уряду Японії на розвиток системи охорони здоров’я. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
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"Україна залучила 51,5 млн доларів від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров’я. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров’я України", - повідомив Корецький.
Загальний обсяг програми THRIVE становить 1,2 млрд доларів, з яких Україна вже отримала 449 млн доларів.
Нагадаємо
Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти уряд спрямовує на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.