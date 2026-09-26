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Financial Times

Макрон не исключил возможности возвращения на пост президента Франции

Киев • УНН

 • 2416 просмотра

Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возвращения на пост президента Франции после перерыва. В 2027 году он не сможет баллотироваться в третий раз подряд.

Макрон не исключил возможности возвращения на пост президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности возвращения на пост президента после завершения своего срока. Об этом Макрон заявил в интервью американскому журналу Variety, пишет УНН.

Детали

Макрон отметил, что, согласно Конституции Франции, президент может занимать должность два срока подряд. Он добавил, что завершит свой нынешний срок в мае 2027 года, после чего французы изберут другого президента.

Давайте внесём ясность: согласно нашей Конституции, можно быть избранным на два срока подряд. Поэтому в мае следующего года завершится мой срок, и французский народ изберёт другого человека. Но я ничего не исключаю. Возвращение — довольно необычная вещь, но посмотрим. Жизнь удивительна, порой даже удивительнее кино

- сказал Макрон.

Макрон был избран президентом Франции в 2017 году и переизбран в 2022 году. Конституция не позволяет ему баллотироваться на третий срок подряд — на выборах 2027 года, однако для участия в выборах после перерыва — в 2032 году — юридических препятствий нет.

Напомним

Французские избиратели будут избирать нового президента 18 апреля и 2 мая 2027 года. Макрон не может баллотироваться на третий срок, а среди кандидатов — его бывшие премьер-министры и лидер левых.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Эмманюэль Макрон
Франция