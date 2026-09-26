Макрон не исключил возможности возвращения на пост президента Франции
Киев • УНН
Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возвращения на пост президента Франции после перерыва. В 2027 году он не сможет баллотироваться в третий раз подряд.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности возвращения на пост президента после завершения своего срока. Об этом Макрон заявил в интервью американскому журналу Variety, пишет УНН.
Детали
Макрон отметил, что, согласно Конституции Франции, президент может занимать должность два срока подряд. Он добавил, что завершит свой нынешний срок в мае 2027 года, после чего французы изберут другого президента.
Давайте внесём ясность: согласно нашей Конституции, можно быть избранным на два срока подряд. Поэтому в мае следующего года завершится мой срок, и французский народ изберёт другого человека. Но я ничего не исключаю. Возвращение — довольно необычная вещь, но посмотрим. Жизнь удивительна, порой даже удивительнее кино
Макрон был избран президентом Франции в 2017 году и переизбран в 2022 году. Конституция не позволяет ему баллотироваться на третий срок подряд — на выборах 2027 года, однако для участия в выборах после перерыва — в 2032 году — юридических препятствий нет.
Напомним
Французские избиратели будут избирать нового президента 18 апреля и 2 мая 2027 года. Макрон не может баллотироваться на третий срок, а среди кандидатов — его бывшие премьер-министры и лидер левых.