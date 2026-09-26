Макрон не исключил возможности возвращения на пост президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности возвращения на пост президента после завершения своего срока. Об этом Макрон заявил в интервью американскому журналу Variety, пишет УНН.

Макрон отметил, что, согласно Конституции Франции, президент может занимать должность два срока подряд. Он добавил, что завершит свой нынешний срок в мае 2027 года, после чего французы изберут другого президента.

Давайте внесём ясность: согласно нашей Конституции, можно быть избранным на два срока подряд. Поэтому в мае следующего года завершится мой срок, и французский народ изберёт другого человека. Но я ничего не исключаю. Возвращение — довольно необычная вещь, но посмотрим. Жизнь удивительна, порой даже удивительнее кино