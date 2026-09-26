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Tesla пока без автопилота FSD в ЕС — решение отложили

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

ЕС не будет голосовать за расширение разрешения для Tesla FSD 6 октября. Ранее всего решение могут принять на заседании комитета в декабре.

Tesla пока без автопилота FSD в ЕС — решение отложили

Европейский Союз перенёс голосование по системе Tesla Full Self-Driving с функцией контроля водителя с октября, и теперь ближайшая возможная дата принятия решения — декабрь. Об этом пишет Electrek, передаёт УНН

Подробности 

"6 октября ЕС не будет голосовать по системе Tesla "Полностью автономное вождение (под наблюдением)" (FSD). В проекте повестки заседания Технического комитета по автотранспортным средствам (TCMV) указано лишь 25-минутное "продолжение обсуждения" запроса Нидерландов о распространении действия разрешения на FSD на всю территорию ЕС", — пишет издание. 

Следующее заседание комитета состоится только в декабре, поэтому именно тогда, как минимум, может состояться голосование по FSD от Tesla в ЕС. А Tesla ранее указывала именно на 6 октября.

Генеральный директорат Европейской комиссии опубликовал проект повестки 119-го заседания TCMV, датированный 11 сентября. Заседание продлится с 10:00 до 15:00 в Брюсселе.

В пункте 3 указано: "Продолжение обсуждения запроса Нидерландов о разрешении в соответствии со статьёй 39". Этот вопрос запланирован с 11:45 до 12:10, непосредственно перед обедом. Компания Tesla не упоминается, и голосование не предусмотрено.

Статья 39 Регламента ЕС о сертификации типа (2018/858) предусматривает механизм исключений для новых технологий, которые не соответствуют существующим правилам. Нидерландский регулятор RDW воспользовался ею, чтобы в апреле одобрить систему FSD Supervised в Нидерландах, и сейчас просит Еврокомиссию преобразовать это национальное разрешение в общеевропейское.

1 сентября компания Tesla Europe опубликовала в X сообщение о том, что система FSD была одобрена в пяти странах ЕС, ею пользуются более 70 тыс. клиентов, а голосование на уровне ЕС может состояться 6 октября.

В ноябре прошлого года Tesla заявила, что ожидает одобрения в Нидерландах в феврале 2026 года, что на тот момент опровергло RDW. Затем срок перенесли на 10 апреля, и Tesla его соблюла. После этого Маск говорил о доступности функции во всём ЕС к лету 2026 года, но TCMV рассмотрел этот вопрос в июне и не провёл голосование.

Для одобрения запроса Нидерландов требуется квалифицированное большинство: 15 из 27 государств — членов ЕС, представляющих не менее 65% населения блока.

В настоящее время Дания, Бельгия, Эстония, Литва, Словения и Чехия признали нидерландское одобрение на национальном уровне. Вместе с Нидерландами это семь стран. В общей сложности в них проживает примерно 53 миллиона человек, или около 12% населения ЕС.

Напомним 

Гонку Tesla по запуску роботакси Cybercab назвали испытанием на прочность для существующих норм регулирования в США на фоне того, как компания начинает перевозить пассажиров на этих спортивных двухместных автомобилях, лишённых руля, педалей и зеркал. 

Павел Башинский

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