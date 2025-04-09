Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

Президент Украины встретился с премьер-министром Словении в Нью-Йорке. Они обсудили реализацию Формулы мира, оборонную поддержку и сотрудничество с новым составом Еврокомиссии.