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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28836 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина U-19 уступила Англии в матче за третье место на турнире в Испании

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В Украине запустили uResidency: зарегистрировано уже более 200 заявлений

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Возвращение детей-сирот из-за рубежа: приоритетом станут семейные формы воспитания

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Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

Президенты Украины и Турции встретились для обсуждения стратегического партнерства. Они уделили внимание экономическому сотрудничеству, восстановлению Украины и безопасности судоходства в Черном море.

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Азербайджан начал поставлять газ в Словению вместо россии

Словения стала шестой европейской страной, импортирующей газ из Азербайджана. С 1 августа азербайджанский газ с месторождения Шахдениз начал поступать в Словению согласно меморандуму между SOCAR и Geoplin.

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