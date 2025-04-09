Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима Аллахвердиева и других соперников.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Украина оказалась на 111-м месте в рейтинге счастья, потеряв позиции по сравнению с прошлым годом. Финляндия возглавляет рейтинг восьмой год подряд, лидируя по уровню счастья.
Президент Украины сообщил о подготовке плана первых шагов для достижения справедливого и устойчивого мира. Во время разговора с премьером Словении обсудили общее видение по окончанию войны и гарантиям безопасности.
Президент Украины провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.
Президент Украины провёл переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом по двусторонним отношениям и оборонной помощи. Обсудили также продовольственную инициативу для Сирии и гарантии безопасности.
Меркушина и Тищенко завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Спортсмены использовали лишь два дополнительных патрона и уступили командам Норвегии и Чехии.
Семь балканских стран охватили сильные снегопады и ураганы, что привело к транспортному коллапсу. В Боснии 150 тысяч домов остались без света, а город Дрвар полностью отрезан от мира.
Лидеры ЕС планируют обсудить с президентом Зеленским вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года. Словения и Украина скептически относятся к продлению транзита, но рассматриваются альтернативные варианты.
Итальянский спелеолог Оттавия Пиана получила травмы после падения в пещере Буэно Фонтено возле Бергамо. Спасатели используют микровзрывчатку для ее эвакуации с глубины 580 метров.
артем и анна дульцевы, которые работали под видом аргентинцев, получили ордена Мужества от путина. Информация о награждении раскрыта через журнал «Разведчик», официального издания Службы внешней разведки рф.
Посол Франции Гаэль Весьер заявил, что вступление Украины в НАТО прекратило бы войну и усилило безопасность Европы. Однако решение должно быть общим для всех стран-членов Альянса.
Во время передачи книжного дара в библиотеке Любляны мужчина выкрикивал пророссийские лозунги. Полиция задержала нарушителя, который кричал «россия победит» на английском языке.
Центр стратегических коммуникаций Украины опроверг сообщения о том, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Представитель президента заявил, что эта информация не соответствует действительности.
По данным Politico, кроме Германии и США, еще пять стран НАТО блокируют приглашение Украины в Альянс. Это Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания, которые имеют разные причины для такой позиции.
Главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова оштрафовали на 1,5 тысячи долларов за высмеивание казахского языка. Инцидент произошел на пресс-конференции после матча со Словенией.
Министры иностранных дел из стран Северной Европы и Балтии прибыли с визитом в Одессу. Обсудили усиление обороноспособности и энергетической устойчивости Украины, а также «план победы» и «формулу мира».
Юношеская сборная Украины U-19 уступила Англии U-18 в матче за бронзу на турнире в Марбелье. Это был подготовительный турнир перед квалификацией на Евро-2025, где Украина сыграет с Казахстаном, Словенией и Нидерландами.
Ирина Пидгайна и Артем Коваль завоевали золото в соревнованиях танцевальных дуэтов среди юниоров на Budapest Trophy. Украинская пара набрала 165.59 балла и обеспечила себе участие в финале юниорской серии Гран-при.
Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и оборонные потребности с премьер-министрами трех стран и президентом Словении. Зеленский поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Президент Украины примет участие в саммите в Дубровнике 9 октября. Цель встречи - выразить солидарность стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.
Депутаты Европарламента одобрили выделение более 1 млрд евро из Фонда солидарности ЕС для 5 стран, пострадавших от наводнений в 2023 году. Наибольшие суммы получат Словения, Италия и Греция.
Минцифры поделилось первыми результатами внедрения программы электронного резидентства uResidency. Ведомство планирует расширить функции для е-резидентов и привлечь новые страны к участию в программе.
Словаки собрали 4,5 млн евро за три недели на артиллерийские боеприпасы для Украины. Передано 122 тонны боеприпасов, еще 500 тыс. евро планируют потратить на снаряды для гранатометов.
Украина запустила международный цифровой продукт uResidency для регистрации бизнеса иностранцами без физического присутствия. Программа доступна для 4 стран, предлагает 5% налог и автоматическую отчетность.
Украина планирует вернуть около 2000 детей-сирот, эвакуированных за границу в начале войны. Приоритетом станут семейные формы воспитания, проводятся мониторинговые визиты для оценки потребностей каждого ребенка.
Президенты Украины и Турции встретились для обсуждения стратегического партнерства. Они уделили внимание экономическому сотрудничеству, восстановлению Украины и безопасности судоходства в Черном море.
Президент Украины встретился с премьер-министром Словении в Нью-Йорке. Они обсудили реализацию Формулы мира, оборонную поддержку и сотрудничество с новым составом Еврокомиссии.
Словения стала шестой европейской страной, импортирующей газ из Азербайджана. С 1 августа азербайджанский газ с месторождения Шахдениз начал поступать в Словению согласно меморандуму между SOCAR и Geoplin.