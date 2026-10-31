Что празднуют 31 октября в Украине и мире
Киев • УНН
31 октября отмечают международные дни городов, сбережений и Чёрного моря, Хеллоуин и День Реформации. Верующие чтят апостолов Стахия и Луки.
31 октября в мире под эгидой ООН и международных организаций отмечают Всемирный день городов, Всемирный день сбережений и Всемирный день осведомлённости, а также празднуют Хеллоуин и Международный день Чёрного моря. В церковном календаре по новому стилю чтят святого апостола из числа 70-ти Стахия, Амплия и других, а по старому стилю вспоминают святого апостола и евангелиста Луку, пишет УНН.
Всемирный день городов (World Cities Day)
Официальная международная дата ООН, учреждённая Генеральной Ассамблеей в 2013 году. Событие призвано привлечь внимание мирового сообщества к глобальной урбанизации, способствовать сотрудничеству между странами в решении проблем развития городов, а также внедрять устойчивые концепции городского планирования.
День подчёркивает важность создания инклюзивной, безопасной, экологически устойчивой и пригодной для жизни городской среды в условиях климатических изменений и роста населения платы.
Всемирный день сбережений (World Savings Day)
Учреждён в 1924 году во время Первого международного конгресса сберегательных банков в Милане. Событие посвящено популяризации культуры сбережений, повышению финансовой грамотности населения, формированию инвестиционного сознания и разъяснению роли сберегательных учреждений в стабильности национальных экономик.
Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day)
Региональная экологическая дата, учреждённая в 1996 году, когда шесть причерноморских стран подписали Стратегический план действий по защите и восстановлению Чёрного моря.
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Событие призвано привлечь внимание к сохранению уникальной морской экосистемы, противодействию загрязнению нефтепродуктами и пластиком, защите биоразнообразия и решению проблем перелова рыбы.
Хеллоуин (Halloween)
Традиционный праздник, происходящий от древнего кельтского языческого праздника Самайн, который знаменовал окончание сбора урожая и начало "тёмной половины года".
В современной массовой культуре Хеллоуин превратился в глобальный развлекательный праздник с вырезанием фонарей из тыквы, костюмированными вечеринками, сбором сладостей детьми и тематическими мероприятиями в стиле ужасов и мистики.
День Реформации
Официальный государственный и религиозный праздник во многих землях Германии, Словении, многочисленных кантонах Швейцарии и протестантских общинах по всему миру.
Дата установлена в память о 31 октября 1517 года, когда немецкий богослов Мартин Лютер прибил свои знаменитые "95 тезисов" к дверям замковой церкви Виттенберга. Этот поступок резко обличал злоупотребления католической церкви продажей индульгенций и положил начало Реформации в Европе и возникновению протестантизма.
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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых апостолов из числа 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула - учеников первоверховных апостолов Петра и Павла, которые рукоположили их в епископы и проповедовали Евангелие в разных уголках Римской империи.
Святой Стахий был первым епископом Византия, поставленным апостолом Андреем Первозванным, и вместе с соратниками перенёс многочисленные притеснения и пытки за веру.
По старому календарю верующие чтят память святого апостола и евангелиста Луки - одного из семидесяти учеников Христа, сподвижника апостола Павла, врача и автора одного из четырёх Евангелий и Книги Деяний апостольских. Согласно церковному преданию, святой Лука был первым иконописцем, написавшим первые образы Богородицы.
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