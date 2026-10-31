Що святкують 31 жовтня в Україні та світі
Київ • УНН
31 жовтня відзначають міжнародні дні міст, заощаджень і Чорного моря, Геловін та День Реформації. Віряни вшановують апостолів Стахія й Луку.
31 жовтня у світі під егідою ООН та міжнародних організацій відзначають Всесвітній день міст, Всесвітній день заощаджень та Всесвітній день поінформованості, а також святкують Геловін та Міжнародний день Чорного моря. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого апостола від 70-ти Стахія, Амплія та інших, а за старим стилем згадують святого апостола і євангеліста Луку, пише УНН.
Всесвітній день міст (World Cities Day)
Офіційна міжнародна дата ООН, започаткована Генеральною Асамблеєю у 2013 році. Подія має на меті привернути увагу світової спільноти до глобальної урбанізації, сприяти співпраці між країнами у розв'язанні проблем розвитку міст, а також впроваджувати сталі концепції міського планування.
День підкреслює важливість створення інклюзивного, безпечного, екологічно стійкого та життєздатного міського середовища в умовах кліматичних змін та зростання населення плати.
Всесвітній день заощаджень (World Savings Day)
Започаткований у 1924 році під час Першого міжнародного конгресу ощадних банків у Мілані. Подія присвячена популяризації культури заощадження, підвищенню фінансової грамотності населення, формуванню інвестиційної свідомості та роз'ясненню ролі ощадних інституцій у стабільності національних економік.
Міжнародний день Чорного моря (International Black Sea Day)
Регіональна екологічна дата, започаткована у 1996 році, коли шість причорноморських країн підписали Стратегічний план дій із захисту та відновлення Чорного моря.
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Подія покликана привернути увагу до збереження унікальної морської екосистеми, протидії забрудненню нафтопродуктами й пластиком, захисту біорізноманіття та розв'язання проблем перелову риби.
Геловін (Halloween)
Традиційне свято, яке походить від стародавнього кельтського язичницького свята Самайн, що знаменувало закінчення збору врожаю та початок "темної половини року".
У сучасній масовій культурі Геловін перетворився на глобальне розважальне свято з висіканням ліхтарів із гарбуза, костюмованими вечірками, збором солодощів дітьми та тематичними заходами у стилі жахів і містики.
День Реформації
Офіційне державне та релігійне свято у багатьох землях Німеччини, Словенії, чисельних кантонах Швейцарії та протестантських громадах по всьому світу.
Дата встановлена на згадку про 31 жовтня 1517 року, коли німецький богослов Мартін Лютер прибив свої славетні "95 тез" до дверей Віттенберзької замкової церкви. Цей вчинок гостро викривав зловживання католицької церкви продажем індульгенцій і поклав початок Реформації в Європі та виникненню протестантизму.
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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія та Аристовула - учнів Першоверховних апостолів Петра і Павла, які висвячувалися ними на єпископів та проповідували Євангеліє у різних куточках Римської імперії.
Святий Стахій був першим єпископом Візантія, поставленим апостолом Андрієм Первозваним, і разом із соратниками переніс численні утиски й катування за віру.
За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки - одного з сімдесяти учнів Христа, сподвижника апостола Павла, лікаря та автора одного з чотирьох Євангелій і Книги Діянь апостольських. За церковним переданням, святий Лука був першим іконописцем, який написав перші образи Богородиці.
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