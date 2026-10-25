Чорне море стало найнебезпечнішим маршрутом для торговельних суден - FT

Чорне море стало найнебезпечнішим у світі маршрутом для комерційного судноплавства через різке зростання кількості атак на цивільні судна на тлі війни росії проти України. Від початку 2026 року в регіоні загинули понад 40 моряків. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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За даними видання, яке посилається на аналітиків компанії морської безпеки Ambrey та Міжнародну морську організацію (IMO), від початку 2026 року в Чорному морі зафіксували ураження понад 570 суден. Лише протягом третього кварталу під удари потрапили 387 суден, що більш ніж уп'ятеро перевищує показники попереднього кварталу.

Як зазначає FT, протягом останніх 45 днів близько 90% нападів на судноплавство в регіоні пов'язують із діями росії. При цьому атаки дедалі частіше відбуваються не лише поблизу українських портів, а й у районах біля узбережжя Румунії та Болгарії, які є членами НАТО. Зокрема, у жовтні безпілотники атакували кілька торговельних суден поблизу румунського та болгарського узбережжя. Частина кораблів затонула, є загиблі та зниклі безвісти серед членів екіпажів.

За оцінками експертів, російські удари спрямовані, зокрема, на порушення роботи українських морських портів та обмеження експорту зерна. Через постійні атаки судновласники дедалі частіше відмовляються від заходів до українських портів, а перевізники змушені змінювати логістичні маршрути.

Ситуація також призвела до різкого подорожчання страхування морських перевезень. У деяких випадках вартість покриття воєнних ризиків сягає 15% страхової вартості судна, що робить окремі рейси економічно невигідними.

На тлі загострення ситуації НАТО оголосило про посилення спостереження за Чорноморським регіоном із використанням патрульної авіації, радіолокаційних засобів та безпілотників.

Крім того, 22 жовтня Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом розглянути можливість проведення військово-морської операції ЄС для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Аналітики попереджають, що подальше зростання кількості атак може поглибити кризу морських перевезень, завдати додаткових збитків українському аграрному сектору та створити ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо

Європарламент обговорив захист судноплавства після шести атак імовірно російських дронів за десять днів. ЄС посилить моніторинг і тиск на державу-агресорку.