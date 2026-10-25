Черное море стало самым опасным маршрутом для торговых судов - FT

Черное море стало самым опасным в мире маршрутом для коммерческого судоходства из-за резкого роста числа атак на гражданские суда на фоне войны россии против Украины. С начала 2026 года в регионе погибли более 40 моряков. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, которое ссылается на аналитиков компании по морской безопасности Ambrey и Международную морскую организацию (IMO), с начала 2026 года в Черном море зафиксировано поражение более 570 судов. Только в течение третьего квартала под удары попали 387 судов, что более чем в пять раз превышает показатели предыдущего квартала.

Как отмечает FT, в течение последних 45 дней около 90% нападений на судоходство в регионе связывают с действиями россии. При этом атаки все чаще происходят не только вблизи украинских портов, но и в районах у побережья Румынии и Болгарии, которые являются членами НАТО. В частности, в октябре беспилотники атаковали несколько торговых судов у румынского и болгарского побережья. Часть кораблей затонула, среди членов экипажей есть погибшие и пропавшие без вести.

По оценкам экспертов, российские удары направлены, в частности, на нарушение работы украинских морских портов и ограничение экспорта зерна. Из-за постоянных атак судовладельцы все чаще отказываются заходить в украинские порты, а перевозчики вынуждены менять логистические маршруты.

Ситуация также привела к резкому удорожанию страхования морских перевозок. В некоторых случаях стоимость покрытия военных рисков достигает 15% страховой стоимости судна, что делает отдельные рейсы экономически невыгодными.

На фоне обострения ситуации НАТО объявило об усилении наблюдения за Черноморским регионом с использованием патрульной авиации, радиолокационных средств и беспилотников.

Кроме того, 22 октября Европейский парламент принял резолюцию с призывом рассмотреть возможность проведения военно-морской операции ЕС для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Аналитики предупреждают, что дальнейший рост числа атак может усугубить кризис морских перевозок, нанести дополнительный ущерб украинскому аграрному сектору и создать риски для глобальной продовольственной безопасности.

Напомним

Европарламент обсудил защиту судоходства после шести атак предположительно российских дронов за десять дней. ЕС усилит мониторинг и давление на государство-агрессора.