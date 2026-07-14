Украинские военные прошли маршем на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже

Украинские военные приняли участие в параде в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже, пишет УНН.

Детали

Группа украинских военных, как отмечает The Guardian, прошла маршем во время ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских Полях в столице Франции.

Также войска "коалиции желающих" маршировали по Елисейским полям.

Как указано, флаги Албании и Австралии впереди, а также были видны Австрия, Бельгия, Великобритания, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Португалия, Испания, Словакия, Словения, Швеция и другие.

Группа украинских военных, как сообщается, маршировала в конце, отдавая честь лидерам и получая очень теплые аплодисменты.

Также на параде был заметен многонациональный батальон НАТО, размещенный в Эстонии, включая 3-й полк морской пехоты Франции и других.

Перед этим авиагруппа "Патруль де Франс" (Patrouille de France) пролетела над Елисейскими полями, выпуская разноцветные клубы пара, образующие французский флаг. Их сопровождали два самолета Mirage 2000, пилотируемые французскими пилотами, но в сопровождении украинских пилотов, которые проходят обучение во французских ВВС, указывает издание.

За ними следовали самолеты французских и других союзных сил, включая огромный самолет с радаром AWACS (система воздушного предупреждения и контроля).

Президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Украины Владимир Зеленский и другие лидеры наблюдали с трибуны.

Более 300 транспортных средств и 6500 солдат должны были пройти маршем по культовым Елисейским полям в центре Парижа сегодня утром в рамках празднования Дня взятия Бастилии в Париже, что должно "послать стратегический сигнал" о военном пробуждении Франции и Европы.

Украинские военные примут участие в параде ко Дню взятия Бастилии во Франции