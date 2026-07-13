Украинские военные примут участие в параде ко Дню взятия Бастилии во Франции
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинские военные 14 июля будут участвовать в параде по случаю Дня взятия Бастилии.
Украинские военные во вторник, 14 июля, примут участие в военном параде во Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после заседания Коалиции желающих, передает УНН.
Завтрашний парад, военный парад - это еще одна иллюстрация нашего стратегического пробуждения. Это не просто обычный военный парад, традиционный... То, что наши украинские друзья будут вместе участвовать в этом параде - это действительно наше стратегическое пробуждение
Дополнение
14 июля во Франции отмечают День взятия Бастилии - французский национальный праздник. Во Франции он называется La Fête Nationale (Национальный праздник), а также le quatorze juillet (четырнадцатое июля). 14 июля 1789 года парижане взяли штурмом Бастилию - символ королевского гнета. Среди узников Бастилии было немало выдающихся личностей Франции: писатель-моралист Франсуа де Ларошфуко, драматург Пьер-Огюстен Карон де Бомарше, дважды узником Бастилии был философ Франсуа-Мари Аруэ де Вольтер.
Это событие стало началом революционных преобразований. Французская революция (1789-1799) - одно из самых значительных событий в истории Европы. Она положила конец абсолютной монархии, разрушила феодальный строй и положила начало современной республиканской модели государства, основанной на свободе, равенстве и братстве.
Причинами революции стали социальное неравенство, экономический кризис, бесправное положение третьего сословия и нереформированность государственной системы. В 1789 году король Людовик XVI созвал Генеральные штаты, однако народные депутаты из третьего сословия образовали Национальное собрание, которое провозгласило себя единственным законодательным органом.
Революция отменила феодальные привилегии, национализировала имущество церкви, ввела новую административную систему. В 1792 году Франция стала республикой, а король был казнен. В августе была принята Декларация прав человека и гражданина, которая провозгласила равенство всех перед законом и свободу как естественное право. Революция сопровождалась внутренними конфликтами, террором и внешней войной, но ее итогом стало рождение новой политической культуры. Идеи Французской революции повлияли на весь мир, вдохновив движения за свободу, демократию и права человека.
В 1880 году эта дата официально стала государственным праздником Франции.
Напомним
Парламент Франции одобрил Закон о военном планировании, согласно которому государство выделит 436 миллиардов евро на оборону до 2030 года, что "должно частично учесть уроки, извлеченные из конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке".