Необходимо освободить из плена РФ трех украинских сотрудников СММ - Сибига встретился с делегацией представителей ОБСЕ
Киев • УНН
И.о. министра иностранных дел Андрей Сибига встретился с делегацией представителей 23 стран ОБСЕ. Он подчеркнул необходимость освобождения украинских сотрудников СММ ОБСЕ, которых Россия удерживает с 2022 года.
Вр.и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига встретился с делегацией постоянных представителей 23 государств-участниц ОБСЕ, которые 20–23 июля находятся в Украине. Украинский министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых россия взяла в заложники в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с делегацией постоянных представителей 23 государств-участниц ОБСЕ, которые 20–23 июля находятся в Украине с визитом солидарности. Во время встречи с иностранными представителями Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Вадима Голды, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова - украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых россия взяла в заложники в 2022 году и продолжает незаконно удерживать в неволе
Андрей Сибига заявил: "Для меня особенно важно, что одной из встреч в трехдневной программе делегации из Вены станет встреча именно с родственниками наших трех ребят. Их освобождение - дело чести для ОБСЕ".
Также Сибига подчеркнул, что допущенные в прошлом ошибки в рамках ОБСЕ должны быть честно проанализированы сегодня, чтобы не повториться завтра.
Так работает настоящее партнерство в сфере безопасности и доверие. И так же критически важно максимально использовать все механизмы ОБСЕ, которые россия сегодня не может заблокировать. Это важные правозащитные рычаги. Но потенциал Организации значительно больше. Эффективность требует амбициозности
Во встрече также приняла участие заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, которая в частности отметила важность использования правозащитных механизмов ОБСЕ, направленных на документирование нарушений россией прав человека и норм международного гуманитарного права в Украине.
Работа миссий независимых экспертов Московского механизма ОБСЕ, а также отчеты БДИПЧ являются безусловным подтверждением способности ОБСЕ эффективно реагировать на российскую агрессию, а также способствовать фиксации и документированию масштабных и системных преступлений, совершенных россией в Украине
В свою очередь постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ, посол Рафаэль Нагелли, как представитель Председательства от имени всех членов делегации подчеркнул, что ОБСЕ останется важной платформой для поддержки Украины и продолжит использовать все имеющиеся механизмы для реагирования на общие вызовы, вызванные российской войной.
Во встрече приняли участие послы и заместители глав делегаций Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Литвы, Люксембурга, Мальты, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.
Напомним
Так называемый "суд" в оккупированном Донецке приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадима Голду по обвинению в шпионаже (статья 276 УК).