Необходимо освободить из плена РФ трех украинских сотрудников СММ - Сибига встретился с делегацией представителей ОБСЕ

Вр.и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига встретился с делегацией постоянных представителей 23 государств-участниц ОБСЕ, которые 20–23 июля находятся в Украине. Украинский министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых россия взяла в заложники в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с делегацией постоянных представителей 23 государств-участниц ОБСЕ, которые 20–23 июля находятся в Украине с визитом солидарности. Во время встречи с иностранными представителями Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Вадима Голды, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова - украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых россия взяла в заложники в 2022 году и продолжает незаконно удерживать в неволе - заявили в МИД.

Андрей Сибига заявил: "Для меня особенно важно, что одной из встреч в трехдневной программе делегации из Вены станет встреча именно с родственниками наших трех ребят. Их освобождение - дело чести для ОБСЕ".

Также Сибига подчеркнул, что допущенные в прошлом ошибки в рамках ОБСЕ должны быть честно проанализированы сегодня, чтобы не повториться завтра.

Так работает настоящее партнерство в сфере безопасности и доверие. И так же критически важно максимально использовать все механизмы ОБСЕ, которые россия сегодня не может заблокировать. Это важные правозащитные рычаги. Но потенциал Организации значительно больше. Эффективность требует амбициозности - добавил Сибига.

Во встрече также приняла участие заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, которая в частности отметила важность использования правозащитных механизмов ОБСЕ, направленных на документирование нарушений россией прав человека и норм международного гуманитарного права в Украине.

Работа миссий независимых экспертов Московского механизма ОБСЕ, а также отчеты БДИПЧ являются безусловным подтверждением способности ОБСЕ эффективно реагировать на российскую агрессию, а также способствовать фиксации и документированию масштабных и системных преступлений, совершенных россией в Украине - отметила Беца.

В свою очередь постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ, посол Рафаэль Нагелли, как представитель Председательства от имени всех членов делегации подчеркнул, что ОБСЕ останется важной платформой для поддержки Украины и продолжит использовать все имеющиеся механизмы для реагирования на общие вызовы, вызванные российской войной.

Во встрече приняли участие послы и заместители глав делегаций Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Литвы, Люксембурга, Мальты, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.

Напомним

Так называемый "суд" в оккупированном Донецке приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадима Голду по обвинению в шпионаже (статья 276 УК).