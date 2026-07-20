Необходимо освободить из плена РФ трех украинских сотрудников СММ - Сибига встретился с делегацией представителей ОБСЕ

$44.670.0551.060.11
ukenru
Эксклюзив
16:10 • 7778 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 17616 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 17341 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 16797 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Эксклюзив
20 июля, 12:49 • 17442 просмотра
Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии
20 июля, 11:24 • 18039 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 29681 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
20 июля, 10:00 • 15845 просмотра
россия впервые ударила КАБами по Павлограду - глава облсовета
20 июля, 08:56 • 15788 просмотра
россия в июле выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц - ISW
20 июля, 06:40 • 50917 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.3м/с
70%
748мм
Популярные новости
Пожизненное и 15 лет лишения свободы - суд вынес приговор исполнителям теракта в Каменце-Подольском20 июля, 11:14 • 6046 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 15926 просмотра
13-летний мальчик погиб во время празднования чемпионата мира в Испании20 июля, 12:27 • 11122 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 21839 просмотра
Тела всех 10 погибших моряков найдены после атаки рф на судно с зерном под Одессой - ОВА20 июля, 13:07 • 8116 просмотра
публикации
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 21866 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 29684 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto20 июля, 07:18 • 47080 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto20 июля, 06:40 • 50917 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 113213 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Олег Кипер
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Великобритания
Соединённые Штаты
Сумы
Реклама
УНН Lite
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 15943 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 29335 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 34646 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 58457 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 54935 просмотра
Актуальное
Financial Times
Ракетный комплекс "Тор
Старлинк
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Отопление

Необходимо освободить из плена РФ трех украинских сотрудников СММ - Сибига встретился с делегацией представителей ОБСЕ

Киев • УНН

 • 952 просмотра

И.о. министра иностранных дел Андрей Сибига встретился с делегацией представителей 23 стран ОБСЕ. Он подчеркнул необходимость освобождения украинских сотрудников СММ ОБСЕ, которых Россия удерживает с 2022 года.

Необходимо освободить из плена РФ трех украинских сотрудников СММ - Сибига встретился с делегацией представителей ОБСЕ

Вр.и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига встретился с делегацией постоянных представителей 23 государств-участниц ОБСЕ, которые 20–23 июля находятся в Украине. Украинский министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых россия взяла в заложники в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с делегацией постоянных представителей 23 государств-участниц ОБСЕ, которые 20–23 июля находятся в Украине с визитом солидарности. Во время встречи с иностранными представителями Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Вадима Голды, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова - украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых россия взяла в заложники в 2022 году и продолжает незаконно удерживать в неволе 

- заявили в МИД. 

Андрей Сибига заявил: "Для меня особенно важно, что одной из встреч в трехдневной программе делегации из Вены станет встреча именно с родственниками наших трех ребят. Их освобождение - дело чести для ОБСЕ". 

Также Сибига подчеркнул, что допущенные в прошлом ошибки в рамках ОБСЕ должны быть честно проанализированы сегодня, чтобы не повториться завтра. 

Так работает настоящее партнерство в сфере безопасности и доверие. И так же критически важно максимально использовать все механизмы ОБСЕ, которые россия сегодня не может заблокировать. Это важные правозащитные рычаги. Но потенциал Организации значительно больше. Эффективность требует амбициозности 

- добавил Сибига. 

Во встрече также приняла участие заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, которая в частности отметила важность использования правозащитных механизмов ОБСЕ, направленных на документирование нарушений россией прав человека и норм международного гуманитарного права в Украине. 

Работа миссий независимых экспертов Московского механизма ОБСЕ, а также отчеты БДИПЧ являются безусловным подтверждением способности ОБСЕ эффективно реагировать на российскую агрессию, а также способствовать фиксации и документированию  масштабных и системных преступлений, совершенных россией в Украине 

- отметила Беца. 

В свою очередь постоянный представитель Швейцарии при ОБСЕ, посол Рафаэль Нагелли, как представитель Председательства от имени всех членов делегации подчеркнул, что ОБСЕ останется важной платформой для поддержки Украины и продолжит использовать все имеющиеся механизмы для реагирования на общие вызовы, вызванные российской войной. 

Во встрече приняли участие послы и заместители глав делегаций Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Литвы, Люксембурга, Мальты, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.

Напомним 

Так называемый "суд" в оккупированном Донецке приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадима Голду по обвинению в шпионаже (статья 276 УК).  

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Беца Марьяна Александровна
российская пропаганда
Война в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Республика Ирландия
Андрей Сибига
Вена
Австрия
Швейцария
Финляндия
Исландия
Мальта
Дания
Канада
Словения
Люксембург
Франция
Литва
Бельгия
Норвегия
Великобритания
Чешская Республика
Греция
Болгария
Италия
Германия
Румыния
Эстония
Украина
Донецк
Польша