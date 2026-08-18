Беца Марьяна Александровна

В Киеве завершился четвертый день Совещания послов с акцентом на ветеранов, диаспору и противодействие дезинформации

В Киеве завершился четвертый день Совещания послов, на котором обсудили гуманитарную политику, поддержку ветеранов и сотрудничество с диаспорой. Особое внимание уделили противодействию российской дезинформации посредством нового пособия и тренингов.