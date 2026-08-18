Беца Марьяна Александровна
В Киеве завершился четвертый день Совещания послов, на котором обсудили гуманитарную политику, поддержку ветеранов и сотрудничество с диаспорой. Особое внимание уделили противодействию российской дезинформации посредством нового пособия и тренингов.
И. о. министра иностранных дел Андрей Сибига встретился с делегацией представителей 23 стран ОБСЕ. Он подчеркнул необходимость освобождения украинских сотрудников СММ ОБСЕ, которых Россия удерживает с 2022 года.
И. о. премьера Болгарии Андрей Гюров прибыл в столицу с ключевыми министрами. Запланированы встречи с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.
Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что РФ не добьется успеха в своих имперских планах. Украина входит в пятый год полномасштабной войны, подвергаясь интенсивным атакам, но продолжает сопротивление.