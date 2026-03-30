В Киев прибыл и.о. премьера Болгарии с правительственной делегацией
Киев • УНН
И.о. премьера Болгарии Андрей Гюров прибыл в столицу с ключевыми министрами. Запланированы встречи с Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.
Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров прибыл в Киев в рамках официального визита болгарского правительства, пишет УНН со ссылкой на Novinite.
Детали
Его, как указано, сопровождает правительственная делегация, в состав которой входят несколько ключевых министров Болгарии: министр иностранных дел Надежда Нейнски, министр транспорта и связи Корман Исмаилов, министр обороны Атанас Запрянов, министр образования и науки Сергей Игнатов и министр энергетики Трайчо Трайков.
По прибытии в столицу болгарских официальных лиц, как указано, приветствовала заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.
Во время визита и.о. премьер-министра Болгарии планирует провести ряд встреч на высоком уровне с украинским руководством, включая переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Ожидается, что обсуждения пройдут в рамках двустороннего взаимодействия между двумя странами, пишет издание.
Парламент Болгарии принял отставку правительства13.12.25, 00:13 • 4769 просмотров