В Киев прибыл и.о. премьера Болгарии с правительственной делегацией

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров прибыл в Киев в рамках официального визита болгарского правительства, пишет УНН со ссылкой на Novinite.

Детали

Его, как указано, сопровождает правительственная делегация, в состав которой входят несколько ключевых министров Болгарии: министр иностранных дел Надежда Нейнски, министр транспорта и связи Корман Исмаилов, министр обороны Атанас Запрянов, министр образования и науки Сергей Игнатов и министр энергетики Трайчо Трайков.

По прибытии в столицу болгарских официальных лиц, как указано, приветствовала заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Во время визита и.о. премьер-министра Болгарии планирует провести ряд встреч на высоком уровне с украинским руководством, включая переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Ожидается, что обсуждения пройдут в рамках двустороннего взаимодействия между двумя странами, пишет издание.

