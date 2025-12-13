Парламент Болгарии принял отставку правительства

В пятницу, 12 декабря, парламент Болгарии одобрил отставку кабинета министров во главе с премьером Росеном Желязковым. Это решение было принято на фоне волны антиправительственных акций протеста в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SeeNews.

Подробности

Отмечается, что "за" отставку коалиционного правительства, в состав которого входили три политические силы, единогласно проголосовали все 227 депутатов, присутствовавших в зале.

Заявление Желязкова об отставке прозвучало непосредственно перед запланированным вотумом недоверия и менее чем через 24 часа после того, как десятки тысяч людей собрались на антиправительственных и антикоррупционных митингах в Софии и других крупных городах - говорится в сообщении SeeNews.

Три партии, входившие в состав правительственной коалиции, контролировали 102 из 240 мест в парламенте.

Напомним

Вечером в среду, 10 декабря, тысячи граждан Болгарии вышли на массовые митинги, протестуя против правительства меньшинства страны и его, как утверждают демонстранты, неспособности преодолеть распространенную коррупцию в беднейшей стране-члене Европейского Союза.

В четверг, 11 декабря, премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о намерении уйти в отставку после волны протестов, усиливая политический хаос накануне вступления страны в еврозону.

В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений