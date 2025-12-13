Парламент Болгарии принял отставку правительства

$42.270.01
49.520.30
ukenru
21:33 • 1716 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
18:15 • 10333 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 14802 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 19705 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 26859 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 31193 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 40527 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 31144 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23766 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23975 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 27090 просмотра
Число жертв войны в Украине в этом году выросло на 27%, в ноябре погибли 226 мирных жителей - ООН12 декабря, 14:00 • 4222 просмотра
Дія "зарегистрировала" женщине ФОП без ее ведома, а налоговая начисляла платежи - Минцифры должно дать объяснения12 декабря, 14:25 • 12127 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 11044 просмотра
Удар по гражданскому судну в Черноморске: в МИД Турции отреагировали19:20 • 5124 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 11051 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 31189 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 27097 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 40522 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 75671 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Фридрих Мерц
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 27104 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 24148 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 53448 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 45451 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 50219 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал

Парламент Болгарии принял отставку правительства

Киев • УНН

 • 180 просмотра

12 декабря парламент Болгарии одобрил отставку кабинета министров во главе с премьером Росеном Желязковым. Это решение было принято на фоне волны антиправительственных акций протеста в стране.

Парламент Болгарии принял отставку правительства

В пятницу, 12 декабря, парламент Болгарии одобрил отставку кабинета министров во главе с премьером Росеном Желязковым. Это решение было принято на фоне волны антиправительственных акций протеста в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SeeNews.

Подробности

Отмечается, что "за" отставку коалиционного правительства, в состав которого входили три политические силы, единогласно проголосовали все 227 депутатов, присутствовавших в зале. 

Заявление Желязкова об отставке прозвучало непосредственно перед запланированным вотумом недоверия и менее чем через 24 часа после того, как десятки тысяч людей собрались на антиправительственных и антикоррупционных митингах в Софии и других крупных городах

- говорится в сообщении SeeNews.

Три партии, входившие в состав правительственной коалиции, контролировали 102 из 240 мест в парламенте.

Напомним

Вечером в среду, 10 декабря, тысячи граждан Болгарии вышли на массовые митинги, протестуя против правительства меньшинства страны и его, как утверждают демонстранты, неспособности преодолеть распространенную коррупцию в беднейшей стране-члене Европейского Союза.

В четверг, 11 декабря, премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о намерении уйти в отставку после волны протестов, усиливая политический хаос накануне вступления страны в еврозону. 

В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений02.12.25, 14:15 • 2897 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Митинги в Украине
Европейский Союз
Болгария