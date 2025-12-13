$42.270.01
21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Парламент Болгарії прийняв відставку уряду

Київ • УНН

 • 34 перегляди

12 грудня парламент Болгарії схвалив відставку кабінету міністрів на чолі з прем’єром Росеном Желязковим. Це рішення ухвалили на тлі хвилі антиурядових акцій протесту в країні.

Парламент Болгарії прийняв відставку уряду

У п’ятницю, 12 грудня, парламент Болгарії схвалив відставку кабінету міністрів на чолі з прем’єром Росеном Желязковим. Це рішення ухвалили на тлі хвилі антиурядових акцій протесту в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на SeeNews.

Деталі

Зазначається, що "за" відставку коаліційного уряду, до складу якого входили три політичні сили, одностайно проголосували всі 227 депутатів, що були присутні в залі. 

Заява Желязкова про відставку пролунала безпосередньо перед запланованим вотумом недовіри та менш ніж через 24 години після того, як десятки тисяч людей зібралися на антиурядових і антикорупційних мітингах у Софії та інших великих містах

- йдеться у дописі SeeNews.

Три партії, що входили до складу урядової коаліції, контролювали 102 із 240 місць у парламенті.

Нагадаємо

Ввечері у середу, 10 грудня, тисячі громадян Болгарії вийшли на масові мітинги, протестуючи проти уряду меншості країни та його, як стверджують демонстранти, нездатності подолати поширену корупцію у найбіднішій країні-члені Європейського Союзу.

У четвер, 11 грудня, прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив про намір піти у відставку після хвилі протестів, посилюючи політичний хаос напередодні вступу країни до єврозони. 

Віта Зеленецька

