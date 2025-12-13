Парламент Болгарії прийняв відставку уряду
Київ • УНН
У п’ятницю, 12 грудня, парламент Болгарії схвалив відставку кабінету міністрів на чолі з прем’єром Росеном Желязковим. Це рішення ухвалили на тлі хвилі антиурядових акцій протесту в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на SeeNews.
Деталі
Зазначається, що "за" відставку коаліційного уряду, до складу якого входили три політичні сили, одностайно проголосували всі 227 депутатів, що були присутні в залі.
Заява Желязкова про відставку пролунала безпосередньо перед запланованим вотумом недовіри та менш ніж через 24 години після того, як десятки тисяч людей зібралися на антиурядових і антикорупційних мітингах у Софії та інших великих містах
Три партії, що входили до складу урядової коаліції, контролювали 102 із 240 місць у парламенті.
Нагадаємо
Ввечері у середу, 10 грудня, тисячі громадян Болгарії вийшли на масові мітинги, протестуючи проти уряду меншості країни та його, як стверджують демонстранти, нездатності подолати поширену корупцію у найбіднішій країні-члені Європейського Союзу.
У четвер, 11 грудня, прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив про намір піти у відставку після хвилі протестів, посилюючи політичний хаос напередодні вступу країни до єврозони.
