Парламент Болгарії прийняв відставку уряду

У п’ятницю, 12 грудня, парламент Болгарії схвалив відставку кабінету міністрів на чолі з прем’єром Росеном Желязковим. Це рішення ухвалили на тлі хвилі антиурядових акцій протесту в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на SeeNews.

Зазначається, що "за" відставку коаліційного уряду, до складу якого входили три політичні сили, одностайно проголосували всі 227 депутатів, що були присутні в залі.

Заява Желязкова про відставку пролунала безпосередньо перед запланованим вотумом недовіри та менш ніж через 24 години після того, як десятки тисяч людей зібралися на антиурядових і антикорупційних мітингах у Софії та інших великих містах