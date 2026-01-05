Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не вірить у правдивість повідомлень про українську атаку на резиденцію володимира путіна. Він зазначив, що наявна інформація не підтверджує факт цілеспрямованого удару.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у правдивість повідомлень про українську атаку на резиденцію володимира путіна. Про це він повідомив журналістам у неділю на борту літака Air Force One під час перельоту з Флориди до Вашингтона, пише УНН.
Деталі
Дональд Трамп піддав сумніву офіційну версію кремля, зазначивши, що наявна інформація не підтверджує факт цілеспрямованого удару.
росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна02.01.26, 00:32 • 15867 переглядiв
Я не вірю, що цей удар стався. Щось сталося досить неподалік, але не мало до цього жодного стосунку
Звинувачення з боку москви
Раніше російська сторона звинуватила Україну в спробі атакувати резиденцію путіна в новгородській області. За твердженням москви, для нападу нібито було використано 91 далекобійний ударний безпілотник.
На тлі цієї події росія заявила про намір переглянути свою позицію в поточних переговорах зі США щодо припинення війни в Україні. Попри ці заяви, американська адміністрація наразі не бачить доказів проведення такої масштабної операції з боку Києва.
"Атака" на резиденцію путіна: кремль організував примітивний фейк, щоб посварити США і Україну - ЦПД02.01.26, 13:04 • 10115 переглядiв