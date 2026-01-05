$42.170.00
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не вірить у правдивість повідомлень про українську атаку на резиденцію володимира путіна. Він зазначив, що наявна інформація не підтверджує факт цілеспрямованого удару.

Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у правдивість повідомлень про українську атаку на резиденцію володимира путіна. Про це він повідомив журналістам у неділю на борту літака Air Force One під час перельоту з Флориди до Вашингтона, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп піддав сумніву офіційну версію кремля, зазначивши, що наявна інформація не підтверджує факт цілеспрямованого удару.

росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна02.01.26, 00:32 • 15867 переглядiв

Я не вірю, що цей удар стався. Щось сталося досить неподалік, але не мало до цього жодного стосунку

- наголосив Трамп.

Звинувачення з боку москви

Раніше російська сторона звинуватила Україну в спробі атакувати резиденцію путіна в новгородській області. За твердженням москви, для нападу нібито було використано 91 далекобійний ударний безпілотник.

На тлі цієї події росія заявила про намір переглянути свою позицію в поточних переговорах зі США щодо припинення війни в Україні. Попри ці заяви, американська адміністрація наразі не бачить доказів проведення такої масштабної операції з боку Києва. 

"Атака" на резиденцію путіна: кремль організував примітивний фейк, щоб посварити США і Україну - ЦПД02.01.26, 13:04 • 10115 переглядiв

Степан Гафтко

