росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 січня, 13:04 • 29862 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 40726 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 36644 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 35267 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 135555 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 135966 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 48405 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42512 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36537 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29514 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.5м/с
73%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні почав діяти новий порядок підготовки офіцерів запасу1 січня, 15:09 • 7110 перегляди
Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила1 січня, 15:37 • 13069 перегляди
Україна відзначає 117-ту річницю з дня народження Степана Бандери: де відбулись церемоніїPhoto1 січня, 16:02 • 6098 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 16220 перегляди
"6-7" визнано найдратівливішим сленгом 2025 року за версією американського університету18:47 • 7992 перегляди
Публікації
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 16252 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 36898 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 135570 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 78929 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 106682 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білий дім
Австралія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 24212 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 32431 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 33253 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 78922 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 32601 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
TikTok
YouTube
Truth Social

росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 2542 перегляди

Начальник гру рф передав представнику військового аташе США матеріали з розшифрованими даними маршрутизації українського дрона. російські спецслужби стверджують, що метою атаки була резиденція путіна в новгородській області.

росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна

Начальник головного розвідувального управління генштабу рф ігор костюков провів зустріч із представником апарату військового аташе при посольстві США у москві і передав матеріали з розшифрованими даними маршрутизації та контролер українського дрону, який нібито був збитий 29 грудня над новгородською областю під час відбиття БпЛА-атаки на резиденцію російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що розшифрування, зроблене фахівцями спецслужб рф, контенту пам'яті навігаційних контролерів даних безпілотних літальних апаратів "безапеляційно точно підтвердило, що метою атаки був комплекс будівель резиденції президента російської федерації в новгородській області".

Ми хочемо вам передати контролер та опис цього контролера, зроблений нашими фахівцями. Вважаємо, що цей крок дозволить зняти всі питання і сприятиме встановленню істини

- заявив начальник гру рф.

Вказується, що на кадрах, поширених міноборони рф, костюков заявив, що запросив представника апарату військового аташе США у москві з важливого питання.

"Хочемо вас поінформувати. Ми знайшли уламки безпілотних літальних апаратів, які здійснювали цю атаку. У цих безпілотних літальних апаратах добре збереглися навігаційні системи, вони є технічно справними", - сказав начальник гру рф.

Контекст

29 грудня очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

Франція сумнівається в атаці України на резиденцію путіна через відсутність доказів30.12.25, 23:20 • 8611 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Володимир Путін
Україна