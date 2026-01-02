росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна

Начальник головного розвідувального управління генштабу рф ігор костюков провів зустріч із представником апарату військового аташе при посольстві США у москві і передав матеріали з розшифрованими даними маршрутизації та контролер українського дрону, який нібито був збитий 29 грудня над новгородською областю під час відбиття БпЛА-атаки на резиденцію російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що розшифрування, зроблене фахівцями спецслужб рф, контенту пам'яті навігаційних контролерів даних безпілотних літальних апаратів "безапеляційно точно підтвердило, що метою атаки був комплекс будівель резиденції президента російської федерації в новгородській області".

Ми хочемо вам передати контролер та опис цього контролера, зроблений нашими фахівцями. Вважаємо, що цей крок дозволить зняти всі питання і сприятиме встановленню істини - заявив начальник гру рф.

Вказується, що на кадрах, поширених міноборони рф, костюков заявив, що запросив представника апарату військового аташе США у москві з важливого питання.

"Хочемо вас поінформувати. Ми знайшли уламки безпілотних літальних апаратів, які здійснювали цю атаку. У цих безпілотних літальних апаратах добре збереглися навігаційні системи, вони є технічно справними", - сказав начальник гру рф.

Контекст

29 грудня очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

