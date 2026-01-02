россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 28528 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 37553 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 34566 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 33292 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 132275 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 133502 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 47485 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42184 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36314 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29324 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
82%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса1 января, 15:09 • 4502 просмотра
Получали взятки за голосование в Раде: суд применил к подозреваемым меры пресечения1 января, 15:10 • 3750 просмотра
Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила1 января, 15:37 • 11774 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 14007 просмотра
«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета18:47 • 5302 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 14114 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 35549 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 132276 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 77245 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 105512 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Гуляйполе
Волчанск
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 23548 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 31665 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 32532 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 77245 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 31933 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Truth Social

россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Начальник ГРУ РФ передал представителю военного атташе США материалы с расшифрованными данными маршрутизации украинского дрона. Российские спецслужбы утверждают, что целью атаки была резиденция Путина в Новгородской области.

россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина

Начальник главного разведывательного управления генштаба рф игорь костюков провел встречу с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в москве и передал материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона, который якобы был сбит 29 декабря над новгородской областью во время отражения БпЛА-атаки на резиденцию российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что расшифровка, сделанная специалистами спецслужб рф, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов "безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента российской федерации в новгородской области".

Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины

- заявил начальник гру рф.

Указывается, что на кадрах, распространенных минобороны рф, костюков заявил, что пригласил представителя аппарата военного атташе США в москве по важному вопросу.

"Хотим вас проинформировать. Мы нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли эту атаку. В этих беспилотных летательных аппаратах хорошо сохранились навигационные системы, они являются технически исправными", - сказал начальник гру рф.

Контекст

29 декабря глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БпЛА.

Франция сомневается в атаке Украины на резиденцию путина из-за отсутствия доказательств30.12.25, 23:20 • 8595 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Владимир Путин
Украина