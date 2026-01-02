Начальник главного разведывательного управления генштаба рф игорь костюков провел встречу с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в москве и передал материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона, который якобы был сбит 29 декабря над новгородской областью во время отражения БпЛА-атаки на резиденцию российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что расшифровка, сделанная специалистами спецслужб рф, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов "безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента российской федерации в новгородской области".

Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины - заявил начальник гру рф.

Указывается, что на кадрах, распространенных минобороны рф, костюков заявил, что пригласил представителя аппарата военного атташе США в москве по важному вопросу.

"Хотим вас проинформировать. Мы нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли эту атаку. В этих беспилотных летательных аппаратах хорошо сохранились навигационные системы, они являются технически исправными", - сказал начальник гру рф.

Контекст

29 декабря глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БпЛА.

