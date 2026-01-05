$42.170.00
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
публикации
Эксклюзивы
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не верит в правдивость сообщений об украинской атаке на резиденцию владимира путина. Он отметил, что имеющаяся информация не подтверждает факт целенаправленного удара.

Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в правдивость сообщений об украинской атаке на резиденцию владимира путина. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье на борту самолета Air Force One во время перелета из Флориды в Вашингтон, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп подверг сомнению официальную версию кремля, отметив, что имеющаяся информация не подтверждает факт целенаправленного удара.

россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина02.01.26, 00:32 • 15869 просмотров

Я не верю, что этот удар произошел. Что-то произошло довольно неподалеку, но не имело к этому никакого отношения

- подчеркнул Трамп.

Обвинения со стороны москвы

Ранее российская сторона обвинила Украину в попытке атаковать резиденцию путина в новгородской области. По утверждению москвы, для нападения якобы было использовано 91 дальнобойный ударный беспилотник.

На фоне этого события россия заявила о намерении пересмотреть свою позицию в текущих переговорах с США по прекращению войны в Украине. Несмотря на эти заявления, американская администрация пока не видит доказательств проведения такой масштабной операции со стороны Киева. 

"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД02.01.26, 13:04 • 10119 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Самолет президента США
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Флорида
Киев