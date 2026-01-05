Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не верит в правдивость сообщений об украинской атаке на резиденцию владимира путина. Он отметил, что имеющаяся информация не подтверждает факт целенаправленного удара.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в правдивость сообщений об украинской атаке на резиденцию владимира путина. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье на борту самолета Air Force One во время перелета из Флориды в Вашингтон, пишет УНН.
Детали
Дональд Трамп подверг сомнению официальную версию кремля, отметив, что имеющаяся информация не подтверждает факт целенаправленного удара.
Я не верю, что этот удар произошел. Что-то произошло довольно неподалеку, но не имело к этому никакого отношения
Обвинения со стороны москвы
Ранее российская сторона обвинила Украину в попытке атаковать резиденцию путина в новгородской области. По утверждению москвы, для нападения якобы было использовано 91 дальнобойный ударный беспилотник.
На фоне этого события россия заявила о намерении пересмотреть свою позицию в текущих переговорах с США по прекращению войны в Украине. Несмотря на эти заявления, американская администрация пока не видит доказательств проведения такой масштабной операции со стороны Киева.
