"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что российский диктатор владимир путин и его пропагандисты организовали примитивный фейк с "атакой" на резиденцию в новгородской области. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

По словам Коваленко, это может указывать на несколько целей россиян:

Первая - такие фейки, вынесенные на высший дипломатический уровень, созданы для того, чтобы путин имел фундамент для затягивания времени в переговорах по завершению войны, а также мог менять собственные позиции в мирном плане Трампа, переформатировать их и воевать дальше. Главная цель путина сегодня - затягивание войны до мая, избежание новых американских санкций, создание предпосылок по отходу от пунктов плана Трампа, которые требуют чего-то от москвы;

Вторая - это была попытка снова внести раскол между Трампом и украинскими властями. Слова путина об атаке на резиденцию, сказанные Трампу лично, были сделаны для того, чтобы переложить вину за затягивание войны на Украину с целью вызвать раздражение президента США, которое, по замыслу россиян, могло привести к ссоре с Украиной. Но этого не произошло.

путин всячески пытается избежать нынешней ситуации, при которой США, Европа и Украина работают вместе, постоянно согласовывают позиции. Он хочет решать судьбу Европы и Украины без Европы и Украины, напрямую с США. Но это не удается. И не удастся - говорится в сообщении Коваленко.

Напомним

Аналитики Института изучения войны не обнаружили видеозаписей или местных сообщений о предполагаемой атаке украинских беспилотников на резиденцию путина в новгородской области.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.