"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД

$42.170.18
49.550.24
ukenru
09:17 • 3098 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 7336 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 46148 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 72073 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 56469 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 52986 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 174725 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 170922 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56622 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46931 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.1м/с
73%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 16628 просмотра
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ2 января, 02:37 • 8950 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 11548 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 7942 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 13565 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 5612 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 34238 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 51864 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 174727 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 98107 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 31320 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 40045 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 40458 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 98107 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 39054 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Начальник ЦПД СНБО Украины Александр Коваленко считает, что россиян преследовали, таким образом, две цели. Одной из них является раскол между Украиной и США.

"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко считает, что российский диктатор владимир путин и его пропагандисты организовали примитивный фейк с "атакой" на резиденцию в новгородской области. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Подробности

По словам Коваленко, это может указывать на несколько целей россиян:

Первая - такие фейки, вынесенные на высший дипломатический уровень, созданы для того, чтобы путин имел фундамент для затягивания времени в переговорах по завершению войны, а также мог менять собственные позиции в мирном плане Трампа, переформатировать их и воевать дальше. Главная цель путина сегодня - затягивание войны до мая, избежание новых американских санкций, создание предпосылок по отходу от пунктов плана Трампа, которые требуют чего-то от москвы;

Вторая - это была попытка снова внести раскол между Трампом и украинскими властями. Слова путина об атаке на резиденцию, сказанные Трампу лично, были сделаны для того, чтобы переложить вину за затягивание войны на Украину с целью вызвать раздражение президента США, которое, по замыслу россиян, могло привести к ссоре с Украиной. Но этого не произошло.

путин всячески пытается избежать нынешней ситуации, при которой США, Европа и Украина работают вместе, постоянно согласовывают позиции. Он хочет решать судьбу Европы и Украины без Европы и Украины, напрямую с США. Но это не удается. И не удастся

 - говорится в сообщении Коваленко.

Напомним

Аналитики Института изучения войны не обнаружили видеозаписей или местных сообщений о предполагаемой атаке украинских беспилотников на резиденцию путина в новгородской области.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина