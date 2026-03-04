Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по Ирану
В Вооруженных силах Китая назвали "пять уроков" ударов США и Израиля по Ирану. Китайские военные критикуют США за военные операции против Ирана.
Удары США и Израиля по Ирану дают "пять уроков". Их в соцсети Х очертила пресс-служба Вооруженных сил Китая, сообщает УНН.
Китайские военные критикуют США за военные операции против Ирана, используя мультфильмы и видео. В частности, "пять уроков" включают следующие пункты:
- самая смертоносная угроза: враг внутри;
- самый дорогой просчет: слепая вера в мир;
- самая холодная реальность: логика превосходства огневой мощи;
- самый жестокий парадокс: иллюзия победы;
- абсолютная уверенность: самостоятельность.
В одном из постов, опубликованных через несколько часов после поста о "пяти уроках", был изображен военный с мачете и цепями, на земле лежит сломанная эмблема Организации Объединенных Наций, а на заднем плане гибнут дети. Пост сопровождался подписью: "Разрушитель мира".
Министерство национальной обороны Китая назвало США "крупнейшим источником неопределенности для международного ядерного порядка". Пекин призвал Вашингтон взять на себя главную ответственность за ядерное разоружение.
