3 марта, 18:22 • 20585 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
3 марта, 16:32 • 40099 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 33252 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
3 марта, 13:15 • 39007 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 41103 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
3 марта, 12:11 • 25444 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
3 марта, 11:55 • 23352 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24230 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34580 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02 • 121831 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по Ирану

Киев • УНН

 • 2380 просмотра

В Вооруженных силах Китая назвали "пять уроков" ударов США и Израиля по Ирану. Китайские военные критикуют США за военные операции против Ирана.

Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по Ирану

Удары США и Израиля по Ирану дают "пять уроков". Их в соцсети Х очертила пресс-служба Вооруженных сил Китая, сообщает УНН.

Детали

Китайские военные критикуют США за военные операции против Ирана, используя мультфильмы и видео. В частности, "пять уроков" включают следующие пункты:

  • самая смертоносная угроза: враг внутри;
    • самый дорогой просчет: слепая вера в мир;
      • самая холодная реальность: логика превосходства огневой мощи;
        • самый жестокий парадокс: иллюзия победы;
          • абсолютная уверенность: самостоятельность.

            В одном из постов, опубликованных через несколько часов после поста о "пяти уроках", был изображен военный с мачете и цепями, на земле лежит сломанная эмблема Организации Объединенных Наций, а на заднем плане гибнут дети. Пост сопровождался подписью: "Разрушитель мира".

            Напомним

            Министерство национальной обороны Китая назвало США "крупнейшим источником неопределенности для международного ядерного порядка". Пекин призвал Вашингтон взять на себя главную ответственность за ядерное разоружение.

            Вадим Хлюдзинский

