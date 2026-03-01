Китай звинуватив США у підриві глобальної ядерної стабільності та порушенні міжнародних домовленостей
Міністерство національної оборони Китаю назвало США "найбільшим джерелом невизначеності для міжнародного ядерного порядку". Пекін закликав Вашингтон взяти на себе головну відповідальність за ядерне роззброєння.
Міністерство національної оборони Китаю виступило з різкою критикою на адресу Вашингтона, назвавши Сполучені Штати "найбільшим джерелом невизначеності для міжнародного ядерного порядку". Речник відомства Чжан Сяоган заявив, що саме американська політика модернізації ядерної тріади та вихід із міжнародних договорів провокують нову гонку озброєнь і дестабілізують стратегічний баланс у світі. Про це пише УНН.
Під час брифінгу Чжан Сяоган назвав претензії США "абсолютно необґрунтованими та неспроможними", запевнивши, що Китай підтримує свій арсенал на мінімально необхідному рівні.
Загальновідомо, що Китай дотримується політики незастосування першим ядерної зброї та підтримує ядерну стратегію самооборони
Він також додав, що КНР ніколи не здійснювала діяльності, яка б порушувала Договір про всеохопну заборону ядерних випробувань, на відміну від опонентів, які нарощують свій потенціал.
Китайське оборонне відомство акцентувало увагу на тому, що США володіють найбільшим у світі ядерним арсеналом і відкрито заявляють про можливість відновлення випробувань.
Вони значно інвестували у створення ядерної тріади і навіть заявили про відновлення ядерних випробувань
Пекін закликав американську адміністрацію взяти на себе головну відповідальність за ядерне роззброєння та вжити конкретних заходів для збереження міжнародного режиму нерозповсюдження.
