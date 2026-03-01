$43.210.00
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 17258 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 32142 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 44007 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 40448 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 45526 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 47823 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 54460 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 48477 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 51296 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности и нарушении международных договоренностей

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министерство национальной обороны Китая назвало США "крупнейшим источником неопределенности для международного ядерного порядка". Пекин призвал Вашингтон взять на себя главную ответственность за ядерное разоружение.

Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности и нарушении международных договоренностей

Министерство национальной обороны Китая выступило с резкой критикой в адрес Вашингтона, назвав Соединенные Штаты "крупнейшим источником неопределенности для международного ядерного порядка". Представитель ведомства Чжан Сяоган заявил, что именно американская политика модернизации ядерной триады и выход из международных договоров провоцируют новую гонку вооружений и дестабилизируют стратегический баланс в мире. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время брифинга Чжан Сяоган назвал претензии США "абсолютно необоснованными и несостоятельными", заверив, что Китай поддерживает свой арсенал на минимально необходимом уровне.

Общеизвестно, что Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия и поддерживает ядерную стратегию самообороны

– подчеркнул старший полковник.

Он также добавил, что КНР никогда не осуществляла деятельности, которая бы нарушала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в отличие от оппонентов, которые наращивают свой потенциал.

МАГАТЭ призвало к "сдержанности" на Ближнем Востоке, чтобы избежать рисков ядерной безопасности28.02.26, 21:25 • 5198 просмотров

Китайское оборонное ведомство акцентировало внимание на том, что США обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом и открыто заявляют о возможности возобновления испытаний.

Они значительно инвестировали в создание ядерной триады и даже заявили о возобновлении ядерных испытаний

– отметил Чжан Сяоган, критикуя Вашингтон за отступление от обязательств.

Пекин призвал американскую администрацию взять на себя главную ответственность за ядерное разоружение и принять конкретные меры для сохранения международного режима нераспространения.

Пентагон инициирует создание ИИ-инструментов для автоматизированных кибератак на критическую инфраструктуру Китая27.02.26, 20:24 • 2984 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Вашингтон
Пекин
Китай
Соединённые Штаты