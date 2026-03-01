Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности и нарушении международных договоренностей
Министерство национальной обороны Китая назвало США "крупнейшим источником неопределенности для международного ядерного порядка". Пекин призвал Вашингтон взять на себя главную ответственность за ядерное разоружение.
Министерство национальной обороны Китая выступило с резкой критикой в адрес Вашингтона, назвав Соединенные Штаты "крупнейшим источником неопределенности для международного ядерного порядка". Представитель ведомства Чжан Сяоган заявил, что именно американская политика модернизации ядерной триады и выход из международных договоров провоцируют новую гонку вооружений и дестабилизируют стратегический баланс в мире. Об этом пишет УНН.
Во время брифинга Чжан Сяоган назвал претензии США "абсолютно необоснованными и несостоятельными", заверив, что Китай поддерживает свой арсенал на минимально необходимом уровне.
Общеизвестно, что Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия и поддерживает ядерную стратегию самообороны
Он также добавил, что КНР никогда не осуществляла деятельности, которая бы нарушала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в отличие от оппонентов, которые наращивают свой потенциал.
Китайское оборонное ведомство акцентировало внимание на том, что США обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом и открыто заявляют о возможности возобновления испытаний.
Они значительно инвестировали в создание ядерной триады и даже заявили о возобновлении ядерных испытаний
Пекин призвал американскую администрацию взять на себя главную ответственность за ядерное разоружение и принять конкретные меры для сохранения международного режима нераспространения.
