У Болгарії після наймасштабніших протестів десятиліття затримали 71 учасника сутичок

Фото: Reuters

Болгарська поліція затримала 71 особу після нічних зіткнень, що спалахнули на тлі наймасовіших антиурядових протестів у країні за останні десять років. Демонстрації, які охопили столицю та десятки міст, були спрямовані проти правлячої коаліції Росена Желязкова та запропонованого урядом проєкту бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами начальника поліції Софії Любомира Ніколова, акція загалом проходила мирно, доки невелика група учасників не вдалася до "неспровокованої агресії". Унаслідок атаки постраждали троє правоохоронців, також було знищено муніципальне майно. Усіх затриманих поліція назвала "хуліганами", але офіційних звинувачень їм поки не висунуто.

День гідності і Свободи: події, які змінили історію України

Після ескалації напруги уряд оголосив, що звернеться до парламенту з проханням повністю відкликати бюджетний законопроєкт, відмовившись від планів його пришвидшеного розгляду. Після голосування розпочнеться нова бюджетна процедура, йдеться у заяві кабінету.

У Грузії опозиціонеру Мелії дали 1,5 роки в'язниці за те, що він облив водою суддю