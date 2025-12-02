У Болгарії після наймасштабніших протестів десятиліття затримали 71 учасника сутичок

$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 10827 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 12131 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 11168 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 13708 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 46123 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 46761 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58365 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48779 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44806 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Популярнi новини
Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters2 грудня, 03:29 • 6222 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 35960 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 26436 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 15258 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 11698 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 36654 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 38919 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 95341 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 70292 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 86368 перегляди
У Болгарії після наймасштабніших протестів десятиліття затримали 71 учасника сутичок

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Поліція Болгарії затримала 71 особу після нічних зіткнень на тлі наймасовіших антиурядових протестів за десять років. Уряд відкликає бюджетний законопроєкт після ескалації напруги.

У Болгарії після наймасштабніших протестів десятиліття затримали 71 учасника сутичок
Фото: Reuters

Болгарська поліція затримала 71 особу після нічних зіткнень, що спалахнули на тлі наймасовіших антиурядових протестів у країні за останні десять років. Демонстрації, які охопили столицю та десятки міст, були спрямовані проти правлячої коаліції Росена Желязкова та запропонованого урядом проєкту бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами начальника поліції Софії Любомира Ніколова, акція загалом проходила мирно, доки невелика група учасників не вдалася до "неспровокованої агресії". Унаслідок атаки постраждали троє правоохоронців, також було знищено муніципальне майно. Усіх затриманих поліція назвала "хуліганами", але офіційних звинувачень їм поки не висунуто.

День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21.11.25, 06:07 • 54742 перегляди

Після ескалації напруги уряд оголосив, що звернеться до парламенту з проханням повністю відкликати бюджетний законопроєкт, відмовившись від планів його пришвидшеного розгляду. Після голосування розпочнеться нова бюджетна процедура, йдеться у заяві кабінету.

У Грузії опозиціонеру Мелії дали 1,5 роки в'язниці за те, що він облив водою суддю26.11.25, 18:27 • 3082 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний бюджет
Сутички
Bloomberg
Болгарія