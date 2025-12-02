В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 1880 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 10881 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 12182 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 11191 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 13730 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 46153 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 46774 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58370 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48789 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44810 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters2 декабря, 03:29 • 6222 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03 • 35960 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 26436 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN07:31 • 15258 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 11698 просмотра
публикации
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 10886 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 12185 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 11751 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 46154 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 47251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Брюссель
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 36669 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 38934 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 95353 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 70304 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 86377 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Золото
Фильм

В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Полиция Болгарии задержала 71 человека после ночных столкновений на фоне самых массовых антиправительственных протестов за десять лет. Правительство отзывает бюджетный законопроект после эскалации напряженности.

В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений
Фото: Reuters

Болгарская полиция задержала 71 человека после ночных столкновений, вспыхнувших на фоне самых массовых антиправительственных протестов в стране за последние десять лет. Демонстрации, охватившие столицу и десятки городов, были направлены против правящей коалиции Росена Желязкова и предложенного правительством проекта бюджета на 2026 год. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам начальника полиции Софии Любомира Николова, акция в целом проходила мирно, пока небольшая группа участников не прибегла к "неспровоцированной агрессии". В результате атаки пострадали трое правоохранителей, также было уничтожено муниципальное имущество. Всех задержанных полиция назвала "хулиганами", но официальных обвинений им пока не предъявлено.

День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21.11.25, 06:07 • 54745 просмотров

После эскалации напряжения правительство объявило, что обратится в парламент с просьбой полностью отозвать бюджетный законопроект, отказавшись от планов его ускоренного рассмотрения. После голосования начнется новая бюджетная процедура, говорится в заявлении кабинета.

В Грузии оппозиционеру Мелии дали 1,5 года тюрьмы за то, что он облил водой судью26.11.25, 18:27 • 3082 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственный бюджет
Столкновения
Bloomberg L.P.
Болгария