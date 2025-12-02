В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений

Фото: Reuters

Болгарская полиция задержала 71 человека после ночных столкновений, вспыхнувших на фоне самых массовых антиправительственных протестов в стране за последние десять лет. Демонстрации, охватившие столицу и десятки городов, были направлены против правящей коалиции Росена Желязкова и предложенного правительством проекта бюджета на 2026 год. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По словам начальника полиции Софии Любомира Николова, акция в целом проходила мирно, пока небольшая группа участников не прибегла к "неспровоцированной агрессии". В результате атаки пострадали трое правоохранителей, также было уничтожено муниципальное имущество. Всех задержанных полиция назвала "хулиганами", но официальных обвинений им пока не предъявлено.

День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины

После эскалации напряжения правительство объявило, что обратится в парламент с просьбой полностью отозвать бюджетный законопроект, отказавшись от планов его ускоренного рассмотрения. После голосования начнется новая бюджетная процедура, говорится в заявлении кабинета.

В Грузии оппозиционеру Мелии дали 1,5 года тюрьмы за то, что он облил водой судью