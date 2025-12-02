В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений
Киев • УНН
Полиция Болгарии задержала 71 человека после ночных столкновений на фоне самых массовых антиправительственных протестов за десять лет. Правительство отзывает бюджетный законопроект после эскалации напряженности.
Болгарская полиция задержала 71 человека после ночных столкновений, вспыхнувших на фоне самых массовых антиправительственных протестов в стране за последние десять лет. Демонстрации, охватившие столицу и десятки городов, были направлены против правящей коалиции Росена Желязкова и предложенного правительством проекта бюджета на 2026 год. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
По словам начальника полиции Софии Любомира Николова, акция в целом проходила мирно, пока небольшая группа участников не прибегла к "неспровоцированной агрессии". В результате атаки пострадали трое правоохранителей, также было уничтожено муниципальное имущество. Всех задержанных полиция назвала "хулиганами", но официальных обвинений им пока не предъявлено.
После эскалации напряжения правительство объявило, что обратится в парламент с просьбой полностью отозвать бюджетный законопроект, отказавшись от планов его ускоренного рассмотрения. После голосования начнется новая бюджетная процедура, говорится в заявлении кабинета.
