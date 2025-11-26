В Грузии оппозиционеру Мелии дали 1,5 года тюрьмы за то, что он облил водой судью
Киев • УНН
Сейчас Мелия отбывает 8-месячный срок за неявку на заседание спорной парламентской комиссии, которая по инициативе правящей "Грузинской мечты" изучала вероятные преступления предыдущего правительства. Срок его заключения должен был истечь в январе.
Тбилисский городской суд приговорил лидера оппозиционной «Коалиции за перемены» Нику Мелия к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, признав его виновным в оскорблении судьи, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».
Детали
Мелия предъявили обвинение по статье 366 УК Грузии после того, как на заседании 30 мая он плеснул водой в судью Ираклия Швангирадзе, заявив, что тот действует по политическому заказу.
В настоящее время Мелия отбывает 8-месячный срок за неявку на заседание спорной парламентской комиссии, которая по инициативе правящей «Грузинской мечты» изучала вероятные преступления предыдущего правительства. Срок его заключения должен был истечь в январе.
В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро и Службу защиты данных17.11.25, 16:04 • 2703 просмотра
С учетом применения принципа поглощения уже отбытый срок зачтут в новый приговор, а Мелия проведет в тюрьме еще 14 месяцев.
«Это решение было ожидаемым. Похоже, власти решили, что Ника должен остаться в тюрьме… Мы попытаемся обжаловать это решение в апелляционном суде», — заявил адвокат оппозиционера.
В то же время Мелия и еще семь оппозиционеров проходят по делу о попытке свержения государственной власти. Мелия грозит от двух до четырех лет в случае признания виновным по части 1 статьи 318 (саботаж).
На сегодняшнем заседании Мелия не присутствовал, но во дворе суда его сторонники проводили акцию протеста и шумом встретили приговор, одного из них задержали.
"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters18.11.25, 17:58 • 3974 просмотра