"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters

$42.070.02
48.790.20
ukenru
16:46 • 5728 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
14:29 • 16108 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10 • 29610 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 18556 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
12:54 • 21542 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
11:49 • 24868 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 24882 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 31267 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 25038 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 58969 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.1м/с
70%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Западную Украину засыпало внезапным снегом: Яремче и Буковель в белом одеялеPhotoVideo18 ноября, 07:46 • 24298 просмотра
Энергия на зиму: Украина получила 100 млн кубометров газа по новому морскому маршруту из США18 ноября, 08:57 • 23362 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 28980 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 26263 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства14:26 • 14695 просмотра
публикации
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства14:26 • 14721 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
14:10 • 29608 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 86610 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 116756 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 107805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Борис Писториус
Педро Санчес
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Испания
Франция
Реклама
УНН Lite
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"16:06 • 1816 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto16:02 • 2148 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 26291 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 29006 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 34698 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
ATACMS

"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Правящая партия Грузии усиливает контроль, что, по оценкам аналитиков, ведет страну к однопартийной диктатуре. Почти все оппозиционные лидеры заключены в тюрьму, а экономика смещается в сторону России и Китая.

"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters
Фото: Reuters

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" стремительно усиливает контроль, что, по оценкам аналитиков и европейских дипломатов, ведет страну к однопартийной диктатуре и отдаляет ее от евроатлантического пути. На сегодня почти все основные оппозиционные лидеры Грузии находятся в тюрьме или под уголовным преследованием, а власти стремятся запретить три главные оппозиционные группы. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

В этом месяце Европейский Союз заявил, что Грузия является кандидатом на членство "лишь номинально", а посол ЕС в Тбилиси констатировал, что страна больше не находится на пути к вступлению в блок.

Нет ни единого шанса: Грузия отвергла возможность передачи Украине Саакашвили18.11.25, 11:52 • 3256 просмотров

Ветераны грузинской политики шокированы скоростью изменений. Бывший заместитель министра иностранных дел Серги Капанадзе заявил: "Сейчас мы в пяти минутах от однопартийной диктатуры".

Критики утверждают, что основатель "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили, строит полноценный авторитарный режим, поскольку не желает "потерять власть", чего требует демократизация по стандартам ЕС.

"Могут сделать неправильный выбор": партия власти хочет лишить грузин права голосовать за границей17.11.25, 19:46 • 2972 просмотра

Тем временем, экономика Грузии смещается в сторону России и Китая: доля импорта нефти из России выросла с 8% в 2012 году до 45% сегодня. Кроме того, контракт на строительство ключевого глубоководного порта на Черном море выиграла китайская компания, вытеснив западный консорциум.

Власти "Грузинской мечты" оправдывают свои действия необходимостью "стабильности" и защитой страны от "разжигания войны" оппозиционными силами. Оппоненты же называют репрессии сфабрикованными.

В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро и Службу защиты данных17.11.25, 16:04 • 2502 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Грузинская мечта
Бидзина Иванишвили
Reuters
Тбилиси
Европейский Союз
Черное море
Китай
Грузия