"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters
Киев • УНН
Правящая партия Грузии усиливает контроль, что, по оценкам аналитиков, ведет страну к однопартийной диктатуре. Почти все оппозиционные лидеры заключены в тюрьму, а экономика смещается в сторону России и Китая.
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" стремительно усиливает контроль, что, по оценкам аналитиков и европейских дипломатов, ведет страну к однопартийной диктатуре и отдаляет ее от евроатлантического пути. На сегодня почти все основные оппозиционные лидеры Грузии находятся в тюрьме или под уголовным преследованием, а власти стремятся запретить три главные оппозиционные группы. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Детали
В этом месяце Европейский Союз заявил, что Грузия является кандидатом на членство "лишь номинально", а посол ЕС в Тбилиси констатировал, что страна больше не находится на пути к вступлению в блок.
Ветераны грузинской политики шокированы скоростью изменений. Бывший заместитель министра иностранных дел Серги Капанадзе заявил: "Сейчас мы в пяти минутах от однопартийной диктатуры".
Критики утверждают, что основатель "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили, строит полноценный авторитарный режим, поскольку не желает "потерять власть", чего требует демократизация по стандартам ЕС.
Тем временем, экономика Грузии смещается в сторону России и Китая: доля импорта нефти из России выросла с 8% в 2012 году до 45% сегодня. Кроме того, контракт на строительство ключевого глубоководного порта на Черном море выиграла китайская компания, вытеснив западный консорциум.
Власти "Грузинской мечты" оправдывают свои действия необходимостью "стабильности" и защитой страны от "разжигания войны" оппозиционными силами. Оппоненты же называют репрессии сфабрикованными.
