"Могут сделать неправильный выбор": партия власти хочет лишить грузин права голосовать за границей

Киев • УНН

 1084 просмотра

Граждане Грузии, находящиеся за границей, больше не смогут участвовать в выборах, согласно новым поправкам к Избирательному кодексу. Партия власти "Грузинская Мечта" считает, что это повысит устойчивость выборов и уменьшит влияние внешних сил.

"Могут сделать неправильный выбор": партия власти хочет лишить грузин права голосовать за границей

Граждане Грузии, находящиеся за границей, больше не смогут участвовать в выборах. Правящая партия готовит новые поправки к Избирательному кодексу, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Детали

Как отмечает издание, согласно одной из поправок, граждане на парламентских выборах смогут голосовать "только в пределах государственных границ Грузии". Избирательных участков за границей больше не будет.

Для участия в голосовании нужно будет приезжать на родину.

Один из лидеров "Грузинской Мечты", спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что граждане Грузии за границей рискуют попасть под влияние враждебной иностранной силы и "сделать неверный выбор" во время голосования.

В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро и Службу защиты данных17.11.25, 16:04 • 1798 просмотров

"В случае с гражданами-нерезидентами возможности манипулирования информацией высоки… В эпоху дезинформации и ложных сообщений информация может быть радикально противоположной. Это обстоятельство увеличивает риск того, что физически удаленный гражданин сделает неосведомленный выбор".

По его словам, голосование исключительно на территории Грузии "повысит устойчивость выборов" и "уменьшит влияние внешних сил".

Папуашвили отметил, что ряд стран не открывают заграничные избирательные участки и в качестве примера упомянул Армению.

СМИ уже отметили, что "Грузинская мечта" боится повторения молдавского сценария, когда значительную роль на выборах сыграли граждане Молдовы, проживающие на западе.

Добавим

Издание напоминает, что в 2024 году оппозиция с большим отрывом выиграла парламентские выборы в Грузии на заграничных избирательных участках. Первое место заняла "Коалиция за изменения", лидеры которой сейчас в тюрьме. Но количество голосов на заграничных избирательных участках было не таким большим, чтобы повлиять в целом на итоги голосования. Оппозиция тогда обвиняла власти в том, что с организационной точки зрения было сделано все возможное, чтобы не дать проголосовать в заграничных странах всем желающим гражданам Грузии. Активность за границей была беспрецедентной. Возле посольств и консульских учреждений Грузии в течение всего дня стояли километровые очереди. Многие эмигранты ехали за сотни километров, чтобы проголосовать, но не все успели до закрытия участков.

Антонина Туманова

