"Можуть зробити неправильний вибір": партія влади хоче забрати у грузинів право голосувати за кордоном

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Громадяни Грузії, які перебувають за кордоном, більше не зможуть брати участь у виборах, згідно з новими поправками до Виборчого кодексу. Партія влади "Грузинська Мрія" вважає, що це підвищить стійкість виборів та зменшить вплив зовнішніх сил.

"Можуть зробити неправильний вибір": партія влади хоче забрати у грузинів право голосувати за кордоном

Громадяни Грузії, які перебувають за кордоном, більше не зможуть брати участь у виборах. Партія влади готує нові виправлення до Виборчого кодексу, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Деталі

Як відзначає видання, згідно з однією із поправок, громадяни на парламентських виборах зможуть голосувати "тільки в межах державних кордонів Грузії". Виборчих дільниць за кордоном більше не буде.

Для участі у голосуванні треба буде приїжджати на батьківщину.

Один із лідерів "Грузинської Мрії", речник парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що громадяни Грузії за кордоном ризикують потрапити під вплив ворожої іноземної сили і "зробити невірний вибір" під час голосування.

У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро та Службу захисту даних17.11.25, 16:04 • 1742 перегляди

"У випадку з громадянами-нерезидентами можливості маніпулювання інформацією високі… В епоху дезінформації та хибних повідомлень інформація може бути радикально протилежною. Ця обставина збільшує ризик того, що фізично усунений громадянин зробить необізнаний вибір".

За його словами, голосування виключно на території Грузії "підвищить стійкість виборів" та "зменшить вплив зовнішніх сил".

Папуашвілі зазначив, що низка країн не відкривають закордонні виборчі дільниці і як приклад згадав Вірменію.

ЗМІ вже зазначили, що "Грузинська мрія" боїться повторення молдавського сценарію, коли значну роль на виборах відіграли громадяни Молдови, які мешкають на заході.

Додамо

Видання нагадує, що 2024 року опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори в Грузії на закордонних виборчих дільницях. Перше місце посіла "Коаліція за зміни", лідери якої зараз у тюрмі. Але кількість голосів на закордонних виборчих дільницях була не такою великою, щоб вплинути в цілому на підсумки голосування. Опозиція тоді звинувачувала владу в тому, що з організаційної точки зору було зроблено все можливе, щоб не дати проголосувати у закордонних країнах усім охочим громадянам Грузії. Активність за кордоном була безпрецедентною. Біля посольств та консульських установ Грузії протягом усього дня стояли кілометрові черги. Багато емігрантів їхали за сотні кілометрів, щоб проголосувати, але не всі встигли до закриття дільниць.

Антоніна Туманова

Новини Світу
російська пропаганда
Державний кордон України
Грузинська мрія
Вірменія
Молдова
Грузія