У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро та Службу захисту даних

У Грузії уряд вирішив скасувати ще дві держструктури, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Як повідомив речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, з березня скасовуються як окремі відомства:

Антикорупційне бюро;

Служба захисту персональних даних.

Папуашвілі пояснив рішення "процесом оптимізації держструктур".

За його словами, функції обох відомств будуть повністю передані державному аудиту.

