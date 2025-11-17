У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро та Службу захисту даних
Грузія скасовує Антикорупційне бюро та Службу захисту персональних даних з березня. Їхні функції передадуть державному аудиту в рамках оптимізації держструктур.
У Грузії уряд вирішив скасувати ще дві держструктури, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Як повідомив речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, з березня скасовуються як окремі відомства:
- Антикорупційне бюро;
- Служба захисту персональних даних.
Папуашвілі пояснив рішення "процесом оптимізації держструктур".
За його словами, функції обох відомств будуть повністю передані державному аудиту.
