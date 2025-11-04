Єврокомісія розкритикувала Грузію за відкат демократії

ukenru
17:53 • 360 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3414 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11355 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22911 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23447 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17880 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17641 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15038 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20999 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47097 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми4 листопада, 08:57 • 5662 перегляди
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозруPhoto4 листопада, 09:03 • 7118 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 12360 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20677 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16495 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22923 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16604 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23454 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47101 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 44260 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2616 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20768 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34445 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30137 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34214 перегляди
Єврокомісія розкритикувала Грузію за відкат демократії

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Єврокомісія опублікувала звіти про політичні події у 10 країнах-кандидатах на членство в ЄС, позитивно оцінивши більшість, але різко розкритикувавши Грузію. Звіт вказує на істотний відкат демократії в Грузії через репресивні заходи проти громадянського суспільства, ЗМІ та опозиції.

Єврокомісія розкритикувала Грузію за відкат демократії

Сьогодні Єврокомісія опублікувала звіти про політичні події у 10 країнах, які претендують на членство у Євросоюзі. Щодо більшості цих країн Єврокомісія дає позитивну оцінку, а от Грузію - розкритикувала, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Грузія ж виявилася єдиною з країн-кандидатів, чия влада Брюссель у своєму огляді різко критикувала.

ПАРЄ стурбована наміром Грузії заборонити опозиційні партії: до кінця року відправлять місію до Тбілісі29.10.25, 16:36 • 2401 перегляд

Стан справ із демократією у Грузії у звітний період характеризується істотним відкатом тому. Влада Грузії ввела репресивні заходи проти громадянського суспільства, представників мас медіа та лідерів опозиції, що серйозно підриває демократичні процеси і фактично скасувало участь громадянського суспільства (у формуванні політики) та систему стримувань та противаг 

- йдеться у доповіді.

ЄС розкритикував місцеві вибори в Грузії через придушення інакомислення06.10.25, 07:14 • 4043 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Грузія