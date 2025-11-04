Єврокомісія розкритикувала Грузію за відкат демократії
Єврокомісія опублікувала звіти про політичні події у 10 країнах-кандидатах на членство в ЄС, позитивно оцінивши більшість, але різко розкритикувавши Грузію. Звіт вказує на істотний відкат демократії в Грузії через репресивні заходи проти громадянського суспільства, ЗМІ та опозиції.
Сьогодні Єврокомісія опублікувала звіти про політичні події у 10 країнах, які претендують на членство у Євросоюзі. Щодо більшості цих країн Єврокомісія дає позитивну оцінку, а от Грузію - розкритикувала, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Грузія ж виявилася єдиною з країн-кандидатів, чия влада Брюссель у своєму огляді різко критикувала.
Стан справ із демократією у Грузії у звітний період характеризується істотним відкатом тому. Влада Грузії ввела репресивні заходи проти громадянського суспільства, представників мас медіа та лідерів опозиції, що серйозно підриває демократичні процеси і фактично скасувало участь громадянського суспільства (у формуванні політики) та систему стримувань та противаг
