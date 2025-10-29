ПАРЄ стурбована наміром Грузії заборонити опозиційні партії: до кінця року відправлять місію до Тбілісі
ПАРЄ стурбована рішенням Грузії звернутися до Конституційного суду щодо заборони трьох демократичних опозиційних партій. Співдоповідачі мають намір здійснити місію зі встановлення фактів до Тбілісі до кінця року.
Деталі
Співдоповідачі ПАРЄ з питань моніторингу від Грузії, Едіт Естрела (Португалія, СОЦ) та Сабіна Чудич (Боснія і Герцеговина, АЛДЕ), висловили глибоку стурбованість рішенням правлячої більшості звернутися до Конституційного суду щодо заборони трьох із чотирьох демократичних опозиційних партій.
"Як було підкреслено Асамблеєю у її нещодавній резолюції про підтримку демократії та верховенства права в Грузії, заборона демократичної опозиції фактично встановить однопартійну диктатуру та буде несумісною з членством у Раді Європи", – заявили співдоповідачі, які тому закликали правлячу більшість переглянути своє звернення та зупинити швидкий відхід країни від демократії.
Співдоповідачі мають намір здійснити місію зі встановлення фактів до Тбілісі до кінця року.
Раніше
На початку жовтня, ПАРЄ ухвалила резолюцію з безпрецедентно жорсткою критикою влади Грузії та попередженням про можливе виключення. Асамблея вперше закликала держави-члени розглянути можливість подання міждержавних скарг проти Грузії до Європейського суду з прав людини – механізму, який раніше використовувався напередодні виключення росії з Ради Європи.
Як повідомляють "Новини Грузія", офіційний Тбілісі у відповідь заявив про несправедливе ставлення та нагадав, що через це Грузія сама оголосила про припинення роботи в ПАРЄ у січні поточного року. Майбутній візит співдоповідачів до Грузії партія влади поки що не прокоментувала. Є ймовірність, що офіційні особи відмовляться від зустрічей.