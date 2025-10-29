$42.080.01
Ексклюзив
14:53 • 5678 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 30465 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 24021 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 40331 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 25353 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70507 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 47534 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 46906 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114147 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59214 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь
ПАРЄ стурбована наміром Грузії заборонити опозиційні партії: до кінця року відправлять місію до Тбілісі

Київ • УНН

 • 836 перегляди

ПАРЄ стурбована рішенням Грузії звернутися до Конституційного суду щодо заборони трьох демократичних опозиційних партій. Співдоповідачі мають намір здійснити місію зі встановлення фактів до Тбілісі до кінця року.

ПАРЄ стурбована наміром Грузії заборонити опозиційні партії: до кінця року відправлять місію до Тбілісі

У Парламентській Асамблеї Ради Європи стурбовані рішенням правлячої більшості Грузії звернутися до Конституційного суду щодо заборони трьох із чотирьох демократичних опозиційних партій. Співдоповідачі мають намір здійснити місію зі встановлення фактів до Тбілісі до кінця року, передає УНН із посиланням на ПАРЄ.

Деталі

Співдоповідачі ПАРЄ з питань моніторингу від Грузії, Едіт Естрела (Португалія, СОЦ) та Сабіна Чудич (Боснія і Герцеговина, АЛДЕ), висловили глибоку стурбованість рішенням правлячої більшості звернутися до Конституційного суду щодо заборони трьох із чотирьох демократичних опозиційних партій.

"Як було підкреслено Асамблеєю у її нещодавній резолюції про підтримку демократії та верховенства права в Грузії, заборона демократичної опозиції фактично встановить однопартійну диктатуру та буде несумісною з членством у Раді Європи", – заявили співдоповідачі, які тому закликали правлячу більшість переглянути своє звернення та зупинити швидкий відхід країни від демократії.

Співдоповідачі мають намір здійснити місію зі встановлення фактів до Тбілісі до кінця року.

"Грузинська мрія" вимагає визнати неконституційними три основні опозиційні об'єднання28.10.25, 16:48 • 2482 перегляди

Раніше

На початку жовтня, ПАРЄ ухвалила резолюцію з безпрецедентно жорсткою критикою влади Грузії та попередженням про можливе виключення. Асамблея вперше закликала держави-члени розглянути можливість подання міждержавних скарг проти Грузії до Європейського суду з прав людини – механізму, який раніше використовувався напередодні виключення росії з Ради Європи.

Як повідомляють "Новини Грузія", офіційний Тбілісі у відповідь заявив про несправедливе ставлення та нагадав, що через це Грузія сама оголосила про припинення роботи в ПАРЄ у січні поточного року. Майбутній візит співдоповідачів до Грузії партія влади поки що не прокоментувала. Є ймовірність, що офіційні особи відмовляться від зустрічей.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Парламентська асамблея Ради Європи
Рада Європи
Тбілісі
Боснія і Герцеговина
Португалія
Грузія