Эксклюзив
14:53 • 3184 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 25170 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 21308 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 35639 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 23298 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 67759 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 46952 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 46790 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114047 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59183 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
ПАСЕ обеспокоена намерением Грузии запретить оппозиционные партии: до конца года отправят миссию в Тбилиси

Киев • УНН

 • 662 просмотра

ПАСЕ обеспокоена решением Грузии обратиться в Конституционный суд по поводу запрета трех демократических оппозиционных партий. Содокладчики намерены осуществить миссию по установлению фактов в Тбилиси до конца года.

ПАСЕ обеспокоена намерением Грузии запретить оппозиционные партии: до конца года отправят миссию в Тбилиси

В Парламентской Ассамблее Совета Европы обеспокоены решением правящего большинства Грузии обратиться в Конституционный суд относительно запрета трех из четырех демократических оппозиционных партий. Содокладчики намерены осуществить миссию по установлению фактов в Тбилиси до конца года, передает УНН со ссылкой на ПАСЕ.

Детали

Содокладчики ПАСЕ по вопросам мониторинга от Грузии, Эдит Эстрела (Португалия, СОЦ) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, АЛДЕ), выразили глубокую обеспокоенность решением правящего большинства обратиться в Конституционный суд относительно запрета трех из четырех демократических оппозиционных партий.

"Как было подчеркнуто Ассамблеей в ее недавней резолюции о поддержке демократии и верховенства права в Грузии, запрет демократической оппозиции фактически установит однопартийную диктатуру и будет несовместим с членством в Совете Европы", – заявили содокладчики, которые поэтому призвали правящее большинство пересмотреть свое обращение и остановить быстрый отход страны от демократии.

Содокладчики намерены осуществить миссию по установлению фактов в Тбилиси до конца года.

"Грузинская мечта" требует признать неконституционными три основных оппозиционных объединения28.10.25, 16:48 • 2478 просмотров

Ранее

В начале октября ПАСЕ приняла резолюцию с беспрецедентно жесткой критикой властей Грузии и предупреждением о возможном исключении. Ассамблея впервые призвала государства-члены рассмотреть возможность подачи межгосударственных жалоб против Грузии в Европейский суд по правам человека – механизма, который ранее использовался накануне исключения России из Совета Европы.

Как сообщают "Новости Грузия", официальный Тбилиси в ответ заявил о несправедливом отношении и напомнил, что из-за этого Грузия сама объявила о прекращении работы в ПАСЕ в январе текущего года. Предстоящий визит содокладчиков в Грузию партия власти пока не прокомментировала. Есть вероятность, что официальные лица откажутся от встреч.

Антонина Туманова

