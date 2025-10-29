ПАСЕ обеспокоена намерением Грузии запретить оппозиционные партии: до конца года отправят миссию в Тбилиси
Киев • УНН
ПАСЕ обеспокоена решением Грузии обратиться в Конституционный суд по поводу запрета трех демократических оппозиционных партий. Содокладчики намерены осуществить миссию по установлению фактов в Тбилиси до конца года.
В Парламентской Ассамблее Совета Европы обеспокоены решением правящего большинства Грузии обратиться в Конституционный суд относительно запрета трех из четырех демократических оппозиционных партий. Содокладчики намерены осуществить миссию по установлению фактов в Тбилиси до конца года, передает УНН со ссылкой на ПАСЕ.
Детали
Содокладчики ПАСЕ по вопросам мониторинга от Грузии, Эдит Эстрела (Португалия, СОЦ) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, АЛДЕ), выразили глубокую обеспокоенность решением правящего большинства обратиться в Конституционный суд относительно запрета трех из четырех демократических оппозиционных партий.
"Как было подчеркнуто Ассамблеей в ее недавней резолюции о поддержке демократии и верховенства права в Грузии, запрет демократической оппозиции фактически установит однопартийную диктатуру и будет несовместим с членством в Совете Европы", – заявили содокладчики, которые поэтому призвали правящее большинство пересмотреть свое обращение и остановить быстрый отход страны от демократии.
Содокладчики намерены осуществить миссию по установлению фактов в Тбилиси до конца года.
"Грузинская мечта" требует признать неконституционными три основных оппозиционных объединения28.10.25, 16:48 • 2478 просмотров
Ранее
В начале октября ПАСЕ приняла резолюцию с беспрецедентно жесткой критикой властей Грузии и предупреждением о возможном исключении. Ассамблея впервые призвала государства-члены рассмотреть возможность подачи межгосударственных жалоб против Грузии в Европейский суд по правам человека – механизма, который ранее использовался накануне исключения России из Совета Европы.
Как сообщают "Новости Грузия", официальный Тбилиси в ответ заявил о несправедливом отношении и напомнил, что из-за этого Грузия сама объявила о прекращении работы в ПАСЕ в январе текущего года. Предстоящий визит содокладчиков в Грузию партия власти пока не прокомментировала. Есть вероятность, что официальные лица откажутся от встреч.