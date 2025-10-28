$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1060 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10949 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25829 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20782 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20357 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18688 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15672 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37344 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29369 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13266 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
"Грузинская мечта" требует признать неконституционными три основных оппозиционных объединения

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Правящая партия "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд, требуя объявить неконституционными три основных оппозиционных объединения. Это "Единое национальное движение", "Коалиция за изменения" ("Ахали") и "Сильная Грузия – Лело".

"Грузинская мечта" требует признать неконституционными три основных оппозиционных объединения

«Грузинская мечта» в иске в Конституционный суд требует объявить неконституционными три основных оппозиционных объединения: «Единое национальное движение», «Коалицию за изменения» («Ахали») и «Сильную Грузию – Лело». Об этом сообщил на брифинге один из лидеров «Грузинской мечты», спикер парламента Шалва Папуашвили, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Эти политические партии практически в непрерывном режиме отвергают как внутреннюю, так и внешнеполитическую легитимность действующего правительства и правящей партии, а следовательно – и их конституционность. Тем самым эти партии признают, что одна из сторон – либо они, либо правящая партия – неизбежно должна быть признана неконституционной. В нашей жалобе представлены доказательства того, что именно эти политические силы руководствуются неконституционными целями 

– заявил Папуашвили.

В списке нет партии экс-премьера Гахария «За Грузию», депутаты которой сегодня прервали бойкот и вошли в парламент. В партии власть этот факт приветствовала, а в остальной оппозиции осудила, назвав партию «За Грузию» предателями.

Берлин отзывает посла из Грузии: дипломат стал мишенью атак пророссийского правительства Тбилиси19.10.25, 16:32 • 4228 просмотров

Также в списке потенциально «неконституционных партий» нет ряда политических объединений, которых в «Грузинской мечте» считают сателлитами «Единого Национального движения» («Дроа», «Гирчи – больше свободы», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Федерасты»). Папуашвили пояснил, что сейчас они «ничего не значат», но если «приобретут существенное влияние на политический процесс, вопрос об их неконституционности может быть поставлен на повестку дня».

Как пишет издание, спикер парламента Грузии заявил, что Конституционный иск «Грузинской мечты» не будет распространяться на 59 членов партии «Лело», которые по результатам выборов в органы местного самоуправления стали членами горсоветов. По его словам, «Грузинская мечта» этим решением уважает волю избирателей.

Берлин отзывает посла из Грузии: дипломат стал мишенью атак пророссийского правительства Тбилиси19.10.25, 16:32 • 4228 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Грузинская мечта
Георгий Гахария