"Грузинская мечта" требует признать неконституционными три основных оппозиционных объединения

«Грузинская мечта» в иске в Конституционный суд требует объявить неконституционными три основных оппозиционных объединения: «Единое национальное движение», «Коалицию за изменения» («Ахали») и «Сильную Грузию – Лело». Об этом сообщил на брифинге один из лидеров «Грузинской мечты», спикер парламента Шалва Папуашвили, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Эти политические партии практически в непрерывном режиме отвергают как внутреннюю, так и внешнеполитическую легитимность действующего правительства и правящей партии, а следовательно – и их конституционность. Тем самым эти партии признают, что одна из сторон – либо они, либо правящая партия – неизбежно должна быть признана неконституционной. В нашей жалобе представлены доказательства того, что именно эти политические силы руководствуются неконституционными целями – заявил Папуашвили.

В списке нет партии экс-премьера Гахария «За Грузию», депутаты которой сегодня прервали бойкот и вошли в парламент. В партии власть этот факт приветствовала, а в остальной оппозиции осудила, назвав партию «За Грузию» предателями.

Берлин отзывает посла из Грузии: дипломат стал мишенью атак пророссийского правительства Тбилиси

Также в списке потенциально «неконституционных партий» нет ряда политических объединений, которых в «Грузинской мечте» считают сателлитами «Единого Национального движения» («Дроа», «Гирчи – больше свободы», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Федерасты»). Папуашвили пояснил, что сейчас они «ничего не значат», но если «приобретут существенное влияние на политический процесс, вопрос об их неконституционности может быть поставлен на повестку дня».

Как пишет издание, спикер парламента Грузии заявил, что Конституционный иск «Грузинской мечты» не будет распространяться на 59 членов партии «Лело», которые по результатам выборов в органы местного самоуправления стали членами горсоветов. По его словам, «Грузинская мечта» этим решением уважает волю избирателей.

Берлин отзывает посла из Грузии: дипломат стал мишенью атак пророссийского правительства Тбилиси