Георгий Гахария

В Батуми в отеле «Шератон» жестоко избили лидера оппозиционной партии Георгия Гахария, у него сотрясение мозга и сломанный нос. В
нападении подозревают депутатов от правящей партии «Грузинская мечта».
Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.
Миссия ENEMO заявила о поляризованной и ограничительной атмосфере на парламентских выборах 2024 в Грузии. Зафиксировано насилие в
отношении оппозиции, запугивание избирателей и злоупотребление админресурсами.
В Грузии завершились парламентские выборы, где участвовали 18 партий. Результаты провластных и оппозиционных экзитполов сильно
различаются.
Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия
Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.
Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1
февраля.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.