Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил об отставке

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили уходит в отставку. Об этом сам Гарибашвили заявил на брифинге в администрации правительства, пишет УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра - заявил Ираклий Гарибашвили.

Как указывает издание, по имеющейся информации, на этот раз Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра сменит глава правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Дополнение

Ираклий Гарибашвили впервые занял пост премьер-министра Грузии в 2013 году. Он сменил на этом посту основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, однако 30 декабря 2015 года подал в отставку. Затем Георгий Квирикашвили сменил Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра Грузии.

Прежде чем во второй раз занять пост главы правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили возглавлял оборонное ведомство страны, а должность премьер-министра он занял во второй раз 22 февраля 2021 года, сменив на посту Георгия Гахария.