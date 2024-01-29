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Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив про відставку

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив про відставку

Київ • УНН

 • 26591 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подає у відставку

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі йде у відставку. Про це сам Гарібашвілі заявив на брифінгу в адміністрації уряду, пише УНН з посиланням на "Грузия Online".

Я хотів би поінформувати громадськість про рішення, яке ми обговорили з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра

- заявив Іраклій Гарібашвілі.

Як вказує видання, за наявною інформацією, цього разу Іраклія Гарібашвілі на посаді прем'єр-міністра змінить голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе.

Доповнення

Іраклій Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії у 2013 році. Він змінив на цій посаді засновника "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі, проте 30 грудня 2015 року подав у відставку. Потім Георгій Квірікашвілі змінив Іраклія Гарібашвілі на посаді прем'єр-міністра Грузії.

Перш ніж вдруге обійняти посаду очільника уряду Грузії, Іраклій Гарібашвілі очолював оборонне відомство країни, а посаду прем'єр-міністра він обійняв вдруге 22 лютого 2021 року, змінивши на посаді Георгія Гахарія.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
heorhii-hakhariiaГеоргій Гахарія
heorhii-kvirikashviliГеоргій Квірікашвілі
bidzina-ivanishviliБідзіна Іванішвілі
iraklii-kobakhidzeІраклій Кобахідзе
iraklii-haribashviliІраклій Гарібашвілі
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