Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив про відставку
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подає у відставку
Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі йде у відставку. Про це сам Гарібашвілі заявив на брифінгу в адміністрації уряду, пише УНН з посиланням на "Грузия Online".
Я хотів би поінформувати громадськість про рішення, яке ми обговорили з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра
Як вказує видання, за наявною інформацією, цього разу Іраклія Гарібашвілі на посаді прем'єр-міністра змінить голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе.
Доповнення
Іраклій Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії у 2013 році. Він змінив на цій посаді засновника "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі, проте 30 грудня 2015 року подав у відставку. Потім Георгій Квірікашвілі змінив Іраклія Гарібашвілі на посаді прем'єр-міністра Грузії.
Перш ніж вдруге обійняти посаду очільника уряду Грузії, Іраклій Гарібашвілі очолював оборонне відомство країни, а посаду прем'єр-міністра він обійняв вдруге 22 лютого 2021 року, змінивши на посаді Георгія Гахарія.