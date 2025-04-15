14 грудня в парламенті Грузії відбудуться вибори президента через Виборчу колегію з 300 осіб. Інавгурація запланована на 29
грудня, а опозиція не визнає легітимність процесу.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе візьме участь у конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні 11-12 червня, метою
якої є мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ і модернізації України.
Група громадян Грузії звернулася з петицією до німецького Бундестагу з проханням не допустити лідерів партії "Грузинська мрія" на
Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині через прийняття ними спірного закону про "іноземних агентів".
Міністерство закордонних справ України засудило недружні і спотворені заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе
про події в Україні. У відомстві закликали грузинських політиків утриматися від повторення російських заяв про Україну.
Прем'єр-міністр Грузії пообіцяв прийняти суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на масові протести, назвавши мітинги "дискомфортом, який необхідно перетерпіти", щоб запобігти поляризації і радикалізму в довгостроковій перспективі.
Правляча партія "Грузинська мрія" офіційно висунула Іраклі Кобахідзе на посаду прем'єр-міністра Грузії замість Іраклія Гарібашвілі. Довіру новому прем'єру та його кабінету міністрів парламент висловить наступного тижня.
Іраклій Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єр-міністра Грузії, і очікується, що новий прем'єр-міністр буде названий 1 лютого.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подає у відставку.
Під час візиту Пашиняна до Тбілісі прем'єр-міністри Грузії та Вірменії підписали меморандум про стратегічне партнерство. Це формалізує історично міцний союз і дружбу між двома сусідніми країнами.