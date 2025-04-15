Іраклій Гарібашвілі

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21280 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140269 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129879 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127675 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129598 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193590 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76963 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Грузія вперше обере президента без участі населення: названа дата виборів

14 грудня в парламенті Грузії відбудуться вибори президента через Виборчу колегію з 300 осіб. Інавгурація запланована на 29 грудня, а опозиція не визнає легітимність процесу.

Новини Світу • 26 листопада, 10:19 • 14869 перегляди

Прем'єр Грузії візьме участь у конференції з відновлення України у Берліні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе візьме участь у конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні 11-12 червня, метою якої є мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ і модернізації України.

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Грузини створили петицію із закликом до Німеччини не допускати лідерів "Грузинської мрії" на Чемпіонат Європи з футболу

Група громадян Грузії звернулася з петицією до німецького Бундестагу з проханням не допустити лідерів партії "Грузинська мрія" на Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині через прийняття ними спірного закону про "іноземних агентів".

Новини Світу • 31 травня, 18:15 • 31405 перегляди

Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України: у МЗС відреагували на висловлювання прем’єра Грузії

Міністерство закордонних справ України засудило недружні і спотворені заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про події в Україні. У відомстві закликали грузинських політиків утриматися від повторення російських заяв про Україну.

Політика • 30 травня, 15:53 • 46706 перегляди

Дискомфорт із мітингами потрібно трохи потерпіти: прем'єр Грузії заявив, що правляча партія не відмовиться від закону про іноагентів

Прем'єр-міністр Грузії пообіцяв прийняти суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на масові протести, назвавши мітинги "дискомфортом, який необхідно перетерпіти", щоб запобігти поляризації і радикалізму в довгостроковій перспективі.

Новини Світу • 1 травня, 15:23 • 24018 перегляди

Іраклія Кобахідзе офіційно висунули на посаду прем'єр-міністра Грузії

Правляча партія "Грузинська мрія" офіційно висунула Іраклі Кобахідзе на посаду прем'єр-міністра Грузії замість Іраклія Гарібашвілі. Довіру новому прем'єру та його кабінету міністрів парламент висловить наступного тижня.

Новини Світу • 1 лютого, 15:25 • 24551 перегляди

Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єра Грузії. Ім'я його наступника буде офіційно названо 1 лютого

Іраклій Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єр-міністра Грузії, і очікується, що новий прем'єр-міністр буде названий 1 лютого.

Новини Світу • 30 січня, 20:42 • 26385 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив про відставку

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подає у відставку.

Новини Світу • 29 січня, 13:39 • 26591 перегляди

Грузія та Вірменія підписали меморандум про стратегічне партнерство

Під час візиту Пашиняна до Тбілісі прем'єр-міністри Грузії та Вірменії підписали меморандум про стратегічне партнерство. Це формалізує історично міцний союз і дружбу між двома сусідніми країнами.

Новини Світу • 27 січня, 00:05 • 26091 перегляди