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Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України: у МЗС відреагували на висловлювання прем’єра Грузії

Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України: у МЗС відреагували на висловлювання прем’єра Грузії

Київ • УНН

 • 46705 перегляди

Міністерство закордонних справ України засудило недружні і спотворені заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про події в Україні. У відомстві закликали грузинських політиків утриматися від повторення російських заяв про Україну.

Міністерство закордонних справ України засудило чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні. В МЗС закликали грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України, передає УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ України засуджує чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні.Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави Уряду Грузії щодо нашої держави, Революції Гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність. Не Україна, яка захищається, а виключно росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл

- заявили в МЗС. 

У міністерстві додали, що Кобахідзе у своїй заяві не згадав жодного разу росію та зазначили, що прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв Премʼєра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва.

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російська федерація має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть. Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи, та використання України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків із іншими вільними країнами світу

- зазначили в міністерстві. 

Нагадаємо

Сьогодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії і цинічно згадав про "результати" протестів для України. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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