Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України: у МЗС відреагували на висловлювання прем’єра Грузії
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України засудило недружні і спотворені заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про події в Україні. У відомстві закликали грузинських політиків утриматися від повторення російських заяв про Україну.
Міністерство закордонних справ України засудило чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні. В МЗС закликали грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу України, передає УНН.
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Міністерство закордонних справ України засуджує чергові недружні заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе та його перекручені оцінки подій в Україні.Для України є неприйнятними та обурливими висловлювання глави Уряду Грузії щодо нашої держави, Революції Гідності, героїзму та боротьби українського народу за свободу та незалежність. Не Україна, яка захищається, а виключно росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл
У міністерстві додали, що Кобахідзе у своїй заяві не згадав жодного разу росію та зазначили, що прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв Премʼєра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва.
російська федерація має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть. Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи, та використання України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків із іншими вільними країнами світу
Нагадаємо
Сьогодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії і цинічно згадав про "результати" протестів для України.