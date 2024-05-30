Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии

Министерство иностранных дел Украины осудило очередные недружественные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его искаженные оценки событий в Украине. В МИД призвали грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины, передает УНН.

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Министерство иностранных дел Украины осуждает очередные недружественные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его искаженные оценки событий в Украине.Для Украины неприемлемы и возмутительны высказывания главы правительства Грузии относительно нашего государства, Революции Достоинства, героизма и борьбы украинского народа за свободу и независимость. На защищаемую Украину, а исключительно Россия, вероломно напавшая на нашу землю, ответственна за тысячи потерянных жизней, разрушение украинских городов и сел - заявили в МИД.

В министерстве добавили, что Кобахидзе в своем заявлении не упомянул ни разу Россию и отметили, что обидно наблюдать последовательную и постоянную деградацию политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время уже трудно отличить от заявлений российского руководства.

Российская Федерация должна быть наказана за все преступления, совершенные в Украине, Грузии и других странах в течение последних десятилетий. Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес нашей страны, которые в очередной раз повторяют российские нарративы, и использования Украины во внутриполитической борьбе в Грузии. Украина будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и стремление грузинского народа к миру, свободе, укреплению собственной государственности и связей с другими свободными странами мира - отметили в министерстве.

Напомним

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что никто не дождется Майдана в Грузии и цинично упомянул о "результатах" протестов для Украины.